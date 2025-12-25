قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طائرات حربية إسرائيلية تقصف مركز قرية الحولة في جنوب لبنان
زيلينسكي في رسالة عيد الميلاد: روسيا لن تكسر وحدة أوكرانيا ونحلم بسلام نستحقه
مباراة مصر وزيمبابوي.. الفراعنة يحققون فوزا غائبا منذ 4 سنوات
تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في كأس عاصمة مصر .. اليوم
بالتعاون مع الخارجية.. أسامة طلعت: ترميم 13 خريطة و22 وثيقة و43 اتفاقية لحماية تاريخ مصر الدبلوماسي
الداخلية السورية: إلقاء القبض على متزعم تنظيم داعش بدمشق ومساعديه
على خلفية وفاة يوسف.. اتحاد السباحة يجمد نشاطه ووزارة الرياضة تجهز لجنة مؤقتة
تجميد أعمال الاتحاد المصري للألعاب المائية احتراماً للرأي العام بعد وفاة السباح يوسف محمد
عبدالمنعم سعيد: بناء القوة الوطنية والشراكة مع القطاع الخاص طريق مصر لعبور التحديات
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استشارية أسرية وسلوكية: ما لا نعرفه في ملف الاعتداء على أطفال المدارس والمراهقين مخيف
الكاميرون تفوز على الجابون بهدف في أمم إفريقيا
ديبال S05 تحصل على تصنيف 5 نجوم في اختبارات Euro NCAP لعام 2025

كريم عاطف

أعلنت ديبال العلامة الصينية المبتكرة في مجال السيارات الكهربائية، إن سيارتها الكهربائية الجديدة S05 REEV حصلت على تصنيف خمس نجوم في اختبارات الأمان التي يجريها البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة (Euro NCAP)، وفقا لمعايير عام 2025، هذا وكانت السيارة ديبال S07 REEV قد فازت في نسخة العام الماضي من الجائزة.

وأضافت الشركة أن التصنيف جاء في إطار بروتوكولات أكثر صرامة مقارنة بالسنوات السابقة، مع تركيز أكبر على أنظمة مساعدة السائق المتقدمة وإجراءات السلامة بعد التصادم، وهو ما يضع السيارة ضمن الفئة الأعلى من حيث مستويات الأمان في قطاع السيارات الكهربائية.

والجدير بالذكر هنا أن مصطلح REEV هو اختصار لـ Range-Extended Electric Vehicle، ويترجم إلى "المركبة الكهربائية ذات المدى الموسع"، وهي نوع من السيارات الكهربائية يعتمد أساسا على محرك كهربائي لتشغيل العجلات، لكنه يحتوي أيضا على مولد (عادة محرك بنزين صغير) يعمل فقط على توليد الكهرباء عندما تنخفض طاقة البطارية، وليس على دفع السيارة مباشرة.

ووفقا لنتائج الاختبارات، اجتازت السيارة اختبارات أنظمة السلامة النشطة، بما في ذلك الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، والحفاظ على المسار، وأنظمة الحد من مخاطر فتح الأبواب أمام راكبي الدراجات.

وقالت ديبال إن السيارة زودت بمنظومة استشعار تشمل كاميرات عالية الدقة ورادارات mmWave، وإنها استوفت متطلباتEuro NCAP الجديدة لعام 2025، ومنها نظام اكتشاف وجود الأطفال داخل السيارة، وأنظمة متقدمة للتعامل مع ما بعد الحوادث بهدف دعم تدخل فرق الطوارئ.

ومن جانبه، قال سعد حبيب - نائب المدير الأول لقطاع سيارات الركاب في جي بي أوتو: "إن حصول ديبال S05 على تصنيف الخمس نجوم يعكس توجه ديبال نحو تعزيز معايير السلامة في سياراتها الموجهة للأسواق العالمية، خاصة وأن ديبال S07 كانت قد فازت بذات الجائزة في العام الماضي، مشيرا إلى أن طرح السيارة في السوق المصري يأتي في إطار توسيع محفظة السيارات الكهربائية التي تلبي المعايير الأوروبية".

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

من غير دقيق ولا سكر.. طريقة عمل البراونيز صحي للدايت

لو عايز تخس .. اعرف إزاي تكون وجبات صحية

طريقة عمل شوربة الكوسة والبطاطس

يعشقها الشباب.. سعر ومواصفات كيا سيراتو كوبيه المستعملة

كيا سيراتو كوبيه

من 400 لـ 500 ألف.. 5 سيارات تشتريهم من سوق المستعمل

سيارات سوق المستعمل

هتفضلي شباب على طول .. 7 وصفات فعالة في ترطيب البشرة

شباب البشرة

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية

الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

فشل كلوى.. تفاصيل مرض خبير المكياج الراحل محمد عبد الحميد

كائنات حقيرة.. ريهام عبدالغفور تخرج عن صمتها بعد تداول صور مسيئة لها

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

