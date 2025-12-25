ديبال S05 تحصل على تصنيف 5 نجوم في اختبارات Euro NCAP لعام 2025

أعلنت ديبال العلامة الصينية المبتكرة في مجال السيارات الكهربائية، إن سيارتها الكهربائية الجديدة S05 REEV حصلت على تصنيف خمس نجوم في اختبارات الأمان التي يجريها البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة (Euro NCAP)، وفقا لمعايير عام 2025، هذا وكانت السيارة ديبال S07 REEV قد فازت في نسخة العام الماضي من الجائزة.

وأضافت الشركة أن التصنيف جاء في إطار بروتوكولات أكثر صرامة مقارنة بالسنوات السابقة، مع تركيز أكبر على أنظمة مساعدة السائق المتقدمة وإجراءات السلامة بعد التصادم، وهو ما يضع السيارة ضمن الفئة الأعلى من حيث مستويات الأمان في قطاع السيارات الكهربائية.

والجدير بالذكر هنا أن مصطلح REEV هو اختصار لـ Range-Extended Electric Vehicle، ويترجم إلى "المركبة الكهربائية ذات المدى الموسع"، وهي نوع من السيارات الكهربائية يعتمد أساسا على محرك كهربائي لتشغيل العجلات، لكنه يحتوي أيضا على مولد (عادة محرك بنزين صغير) يعمل فقط على توليد الكهرباء عندما تنخفض طاقة البطارية، وليس على دفع السيارة مباشرة.

ووفقا لنتائج الاختبارات، اجتازت السيارة اختبارات أنظمة السلامة النشطة، بما في ذلك الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، والحفاظ على المسار، وأنظمة الحد من مخاطر فتح الأبواب أمام راكبي الدراجات.

وقالت ديبال إن السيارة زودت بمنظومة استشعار تشمل كاميرات عالية الدقة ورادارات mmWave، وإنها استوفت متطلباتEuro NCAP الجديدة لعام 2025، ومنها نظام اكتشاف وجود الأطفال داخل السيارة، وأنظمة متقدمة للتعامل مع ما بعد الحوادث بهدف دعم تدخل فرق الطوارئ.

ومن جانبه، قال سعد حبيب - نائب المدير الأول لقطاع سيارات الركاب في جي بي أوتو: "إن حصول ديبال S05 على تصنيف الخمس نجوم يعكس توجه ديبال نحو تعزيز معايير السلامة في سياراتها الموجهة للأسواق العالمية، خاصة وأن ديبال S07 كانت قد فازت بذات الجائزة في العام الماضي، مشيرا إلى أن طرح السيارة في السوق المصري يأتي في إطار توسيع محفظة السيارات الكهربائية التي تلبي المعايير الأوروبية".