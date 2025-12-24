قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط 560 كجم من أسماك التونة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بدمياط
خبير بالشأن الإيراني: طهران لا تعوّل على ترامب وواشنطن أقل تشجعًا على خيار الحرب
نهال طايل لـ ريهام عبد الغفور: اللي حصل ملكيش ذنب فيه وأنت موهوبة
قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر غدًا
نفحات شهر رجب.. اغتنم الفرصة في شهر الرزق والخير
جمال شعبان يُحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض | فيديو
مصطفى وزيري: لا يوجد إلا وادي ملوك واحد فقط وهو المعروف حاليا بالأقصر
مصطفى وزيري: اكتشاف أكثر من 120 هرمًا حتى اليوم.. وأهرامات جديدة ممكنة | فيديو
برشلونة يدرس تحركه في الميركاتو الشتوي بعد إصابة كريستنسن
بعد تريند ريهام عبد الغفور.. مظهر شاهين: التصوير دون إذن مرفوض شرعًا وأخلاقًا وقانونًا
موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة
مظهر شاهين: تشغيل القرآن في المساجد ليلاً يزعج المرضى وكبار السن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

OpenAI تحذر.. الهجمات السيبرانية تهدد متصفح "أطلس" بشكل مستمر

أطلس
أطلس
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة OpenAI، أنه رغم أن متصفحات الذكاء الاصطناعي قد لا تكون محمية بالكامل من هجمات "حقن الأوامر" Prompt Injection، إلا أن هذا لا يعني أن الصناعة يجب أن تتخلى عن الفكرة أو تعترف بالهزيمة أمام المحتالين، بل هناك طرق لتحسين الأمان وتعزيز المنتجات لمواجهة هذه المخاطر.

نشر الفريق مدونة جديدة ناقشت مخاطر الأمن السيبراني في متصفح أطلس Atlas المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث شاركوا رؤيتهم المتشائمة إلى حد ما حول هذه الهجمات، مع التأكيد على أن هناك طرقا للتقليل من المخاطر بشكل فعال.

وجاء في المدونة: “مثل عمليات الاحتيال والهندسة الاجتماعية على الإنترنت، من غير المحتمل أن يتم حل مشكلة حقن الأوامر بشكل كامل، لكننا متفائلون بأن ردود الفعل السريعة والمستجيبة يمكن أن تقلل بشكل كبير من المخاطر الواقعية بمرور الوقت. من خلال الجمع بين اكتشاف الهجمات التلقائي، والتدريب المعادي، والضمانات على مستوى النظام، يمكننا اكتشاف أنماط الهجوم الجديدة بشكل أسرع، وإغلاق الثغرات بسرعة أكبر، وزيادة تكلفة الاستغلال بشكل مستمر”.

ما هو "حقن الأوامر" Prompt Injection؟

حقن الأوامر هو نوع من الهجمات التي يتم فيها "حقن" أمر خبيث داخل وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بالضحية دون علمهم أو موافقتهم.

على سبيل المثال، يمكن لمتصفح الذكاء الاصطناعي أن يقرأ كل محتويات موقع الويب، إذا كان هذا الموقع خبيثا أو تم اختراقه ويحتوي على أمر مخفي مثل كتابة النصوص البيضاء على خلفية بيضاء، فقد يتفاعل الذكاء الاصطناعي مع هذا الأمر دون أن يدرك المستخدم أي شيء.

كما يمكن أن تشمل هذه الأوامر أشياء مختلفة، من استخراج الملفات الحساسة إلى تحميل وتشغيل إضافات ضارة في المتصفح.

أطلس

استراتيجية الرد السريع

تبدو OpenAI وكأنها تحارب الهجوم بالنار، حيث أنشأت روبوتا تم تدريبه باستخدام التعلم المعزز، وسمحت له بأن يكون "المهاجم" الذي يبحث عن طرق لاختراق النظام. 

ثم يتم وضع هذا الروبوت ضد الذكاء الاصطناعي المدافع، الذي بدوره يحاول الدفاع عن نفسه. 

وتستمر هذه الجولة المتبادلة، مما يؤدي إلى تدريب الذكاء الاصطناعي المدافع ليصبح قادرا على اكتشاف معظم تقنيات الهجوم.

الهدف هو أن يكون الذكاء الاصطناعي المدافع أكثر كفاءة في اكتشاف الهجمات وتخفيف المخاطر التي قد تتعرض لها الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

OpenAI متصفح أطلس متصفحات الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

ترشيحاتنا

جانب من الجولات

جولات ميدانية واجتماعات حاسمة لتسريع مشروعات الإسكان والمرافق بالعبور الجديدة

جانب من الجولة

الانتهاء من 2304 وحدة.. تكثيف العمل لتسليم "سكن لكل المصريين" بأكتوبر.. صور

جانب من الحملات

جولات ميدانية لمتابعة الخدمات المقدمة بالأسواق والمحلات التجارية بحدائق العاصمة.. صور

بالصور

هتفضلي شباب على طول .. 7 وصفات فعالة في ترطيب البشرة

شباب البشرة
شباب البشرة
شباب البشرة

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

المتهم

القبض على شخصين إستعرضا بدرجاتهم النارية بالفيوم

نفي

قديم وتم فحصه.. حقيقة فيديو تحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة بأسيوط

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد