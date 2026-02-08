سبورتنج وبتروجيت وطلائع الجيش والقناة يتنافسون على بطاقتي ربع نهائي دوري أليانز لكرة السلة

تأكدت منافسة أندية سبورتنج وبتروجيت وطلائع الجيش والقناة على حجز البطاقتين المتبقيتين المؤهلتين إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أليانز الممتاز لكرة السلة.

وكانت ستة فرق قد ضمنت التأهل المباشر إلى دور الثمانية بعد احتلالها المراكز الستة الأولى في مجموعة المنافسة على اللقب، وهي: الاتحاد السكندري، الأهلي، المصرية للاتصالات، سموحة، الزمالك، والجزيرة.

في المقابل، تذيل فريقا سبورتنج وبتروجيت مجموعة المنافسة على اللقب، وتواجدا في المركزين السابع والثامن، على الترتيب، بينما تصدر فريقا القناة وطلائع الجيش مجموعة الصراع على البقاء، لتشتعل المنافسة بين الفرق الأربعة لاستكمال عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.

ووفقًا لنظام دوري أليانز الممتاز، يلتقي سبورتنج، صاحب المركز السابع في مجموعة المنافسة على اللقب مع طلائع الجيش، صاحب المركز الثاني في مجموعة الصراع على البقاء، ليحصل الفائز على المركز السابع ويحجز مقعدًا في الدور ربع النهائي.

كما يواجه بتروجيت صاحب المركز الثامن في مجموعة المنافسة على اللقب فريق القناة، متصدر مجموعة الصراع على البقاء، على أن يحصل الفائز على المركز الثامن، ليتأهل إلى دور الثمانية.

وتُقام مباريات المرحلة التكميلية للدور التمهيدي بنظام Best of 3، حيث يتأهل الفريق الذي يحقق الفوز في مباراتين إلى الدور ربع النهائي.

وحدد اتحاد السلة مواعيد مباريات الدور التكميلي، حيث تُقام أيام 5 و7 و8 مارس المقبل، على أن تُقام المباريات على صالة محايدة تُحدد بمعرفة الاتحاد.

وعقب نهاية الدور التكميلي، يتأهل صاحب المركز السابع إلى الدور ربع النهائي، ليواجه الأهلي، وصيف الدور التمهيدي، بينما يواجه ثامن الترتيب فريق الاتحاد السكندري، المتصدر.