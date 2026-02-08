الأفريقي يتعادل مع الصفاقسي في الدوري التونسي

عاد النادي الأفريقي لنزيف النقاط من جديد في بطولة الدوري التونسي لكرة القدم، وأضاع نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب المسابقة هذا الموسم.

ونجا الأفريقي من الخسارة بصعوبة بالغة، حيث تعادل 1 / 1 مع مضيفه الصفاقسي، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ20 للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز البنزرتي 1 / صفر على ضيفه اتحاد بن قردان، وشبيبة العمران على ضيفه نجم المتلوي 1 / صفر.

وبادر هشام بكار بالتسجيل للصفاقسي في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، غير أن صادق قديدة منح التعادل للأفريقي في الدقيقة 86.

وأنهى الأفريقي المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه أيمن الحرزي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.