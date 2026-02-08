قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
الرقابة المالية تُطلق نظامًا رقميًا للتخصيم عبر بوابتها الإلكترونية
تشكيل بيراميدز في مواجهة ريفرز يونايتد بدوري أبطال إفريقيا
الرئيس السيسي : مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم استقرار الصومال
في 3 دقائق.. المصري يتعادل وكايزر تشيفز يتقدم بالهدف الثاني فى الكونفدرالية
كيف نحبب أطفالنا في الصيام؟.. نصائح تربوية لبداية صحيحة في رمضان دون ضغط
زيسكو الزامبي يسجل الهدف الأول أمام الزمالك بالكونفيدرالية
جلسة طارئة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل لنظر التعديل الوزاري
حفلات عيد الحب 2026.. حماقي في السعودية وهيفاء بـ لبنان وإليسا كندا وأمريكا
مناع: الثلاثاء المقبل.. جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة قضية مهمة
سيدات سلة سموحة.. سيطرة كاملة في الدوري
قبل رمضان.. الياميش بأسعار مخفضة بنسبة 25% في المجمعات الاستهلاكية
رياضة

رسميا.. مدرب منتخب مصر السابق يقود الوصل الإماراتي

إسراء أشرف

كشف نادي الوصل الاماراتي عن تعاقده مع البرتغالي روي فيتوريا لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية، ليبدأ مرحلة جديدة على رأس القيادة الفنية لـ«الإمبراطور»، بعد المرحلة المؤقتة التي قادها السويدي مسعود ميرال عقب رحيل لويس كاسترو.

وأبدت إدارة الوصل ترحيبها بالمدرب الجديد، مؤكدة أن اختيار فيتوريا جاء اعتمادًا على خبرته الكبيرة وسيرته التدريبية المتنوعة، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، إذ سبق له خوض تجارب بارزة في المنطقة العربية مع نادي النصر السعودي، إلى جانب قيادته لمنتخب مصر، قبل خوض آخر محطاته التدريبية مع باناثينايكوس اليوناني.

ويخوض الوصل الموسم الحالي وهو في المركز الرابع بدوري أدنوك للمحترفين، بفارق مريح عن مقدمة الترتيب التي يتصدرها شباب الأهلي، ما يجعل المنافسة المحلية صعبة، في المقابل تتجه الأنظار نحو الطموح القاري، حيث يستعد الفريق لخوض مواجهة مرتقبة أمام الزوراء العراقي ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2.

روي فيتوريا فيتوريا الوصل الإماراتي الوصل

