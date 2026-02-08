رسميا.. مدرب منتخب مصر السابق يقود الوصل الإماراتي

كشف نادي الوصل الاماراتي عن تعاقده مع البرتغالي روي فيتوريا لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية، ليبدأ مرحلة جديدة على رأس القيادة الفنية لـ«الإمبراطور»، بعد المرحلة المؤقتة التي قادها السويدي مسعود ميرال عقب رحيل لويس كاسترو.

وأبدت إدارة الوصل ترحيبها بالمدرب الجديد، مؤكدة أن اختيار فيتوريا جاء اعتمادًا على خبرته الكبيرة وسيرته التدريبية المتنوعة، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، إذ سبق له خوض تجارب بارزة في المنطقة العربية مع نادي النصر السعودي، إلى جانب قيادته لمنتخب مصر، قبل خوض آخر محطاته التدريبية مع باناثينايكوس اليوناني.

ويخوض الوصل الموسم الحالي وهو في المركز الرابع بدوري أدنوك للمحترفين، بفارق مريح عن مقدمة الترتيب التي يتصدرها شباب الأهلي، ما يجعل المنافسة المحلية صعبة، في المقابل تتجه الأنظار نحو الطموح القاري، حيث يستعد الفريق لخوض مواجهة مرتقبة أمام الزوراء العراقي ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2.