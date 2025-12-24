قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا زيادة في البنزين لمدة عام.. رسالة طمأنة من الحكومة للمواطنين
«المصل واللقاح»: 80 % من الأمراض المنتشرة حاليًا تنفسية ولا تحتاج مضادًا حيويًا | فيديو
ضبط 560 كجم من أسماك التونة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بدمياط
خبير بالشأن الإيراني: طهران لا تعوّل على ترامب وواشنطن أقل تشجعًا على خيار الحرب
نهال طايل لـ ريهام عبد الغفور: اللي حصل ملكيش ذنب فيه وأنت موهوبة
قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر غدًا
نفحات شهر رجب.. اغتنم الفرصة في شهر الرزق والخير
جمال شعبان يُحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض | فيديو
مصطفى وزيري: لا يوجد إلا وادي ملوك واحد فقط وهو المعروف حاليا بالأقصر
مصطفى وزيري: اكتشاف أكثر من 120 هرمًا حتى اليوم.. وأهرامات جديدة ممكنة | فيديو
برشلونة يدرس تحركه في الميركاتو الشتوي بعد إصابة كريستنسن
بعد تريند ريهام عبد الغفور.. مظهر شاهين: التصوير دون إذن مرفوض شرعًا وأخلاقًا وقانونًا
تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 نهاية تعاملات اليوم

علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا طفيفا خلال نهاية تعاملات اليوم، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات مسجلا 5970 جنيه مقارنة 5975 جنيها مستهل التعاملات المسائية.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال ختام التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر  بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6825 جنيها.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6800 جنيه.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام  الذهب عيار 22 إلى 6255 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22  نحو 6235 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5970 جنيها.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 5950 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5115 جنيها. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم  إلى 5100 جنيه. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3980 جنيها. 

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 3965 جنيها. 

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12  اليوم إلى  3410 جنيهات.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12  اليوم 3400 جنيه.  

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر بيع  الجنيه الذهب اليوم حوالي 47760 جنيها.

وصل  سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 47600 جنيه.

سعر أوقية الذهب محليا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 212215 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 211505 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميا 

وسجل سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية الآن نحو 4479.68 دولار.

أسعار الذهب سعر بيع وشراء الذهب الجنيه الذهب سعر بيع أوقية سعر الذهب اليوم

