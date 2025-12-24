قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برئاسة الحية.. وفد من حماس يلتقي وزير الخارجية التركي في أنقرة
الوطنية للانتخابات: الفئات الأكثر تصويتا بإعادة الدوائر الملغاة من 31 حتى 50 عاما
تشكيل الكاميرون أمام الجابون في كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: المواطن يستحق أن يستقبل 2026 بأجر مختلف ومعيشة أفضل
جيش الاحتلال: انفجار رفح نتيجة عبوة ناسفة زرعتها حماس.. وقيادي: مخلفات الحرب
صدي البلد يكرم طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق
برلماني لبناني سابق: بلدنا يعاني من هجرة العقول.. وجيل الشباب أثبت وعيه السياسي
وما زال البحث جاريا.. هيفاء وهبي آخر ضحايا الفبركة.. من فعلها؟
خلق ذرائع.. وزير فلسطين سابق: إسرائيل تسعى للإبقاء على احتلال قطاع غزة
قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز بكأس عاصمة مصر
أحمد موسى: الدولة أعدت منظومة جديدة في القطارات والسكك الحديدية
أحمد موسى: «البرادعي» كان «بيتخنق» من العشوائيات.. والدولة أقامت 1.5 مليون ونصف وحدة سكنية|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم

سعر الجنيه الذهب في الكويت
سعر الجنيه الذهب في الكويت
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في الكويت، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الكويت  اليوم، الأربعاء، بدون مصنعية

أسعار الذهب في الكويت اليوم للجرام عيار 24 بلغت نحو 44.275 دينار كويتي.

أسعار الذهب في الكويت اليوم للجرام عيار 22 سجلت نحو 40.575 دينار كويتي

أسعار الذهب في الكويت اليوم  للجرام عيار 21 وصلت نحو 38.725 دينار كويتي.

أسعار الذهب في الكويت اليوم للجرام عيار 18 بلغت نحو 33.200  دينار كويتي.

أسعار الذهب في الكويت اليوم للجرام عيار 14 سجلت نحو 25.825 دينار كويتي.

أسعار الذهب في الكويت اليوم للجرام عيار 12 وصلت نحو 22.125  دينار كويتي.

أسعار أوقية الذهب في الكويت

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 1376.950دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب في الكويت

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 309.900 دينار كويتي.

سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4481 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:
تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

أسعار الذهب الكويت سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

السباح الراحل يوسف محمد

خلال ساعات.. إقالة ياسر إدريس من رئاسة اتحاد السباحة وتعيين لجنة مؤقتة

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

ترشيحاتنا

جثة - أرشيفية

مصرع فتاة داخل مصعد عقار بمنطقة الزيتون

المتهم

القبض على شخصين إستعرضا بدرجاتهم النارية بالفيوم

المتهم

القبض على المتهم بالتعدي على عامل بسلاح أبيض بكفر الشيخ

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

فيديو

المتهم

القبض على شخصين إستعرضا بدرجاتهم النارية بالفيوم

نفي

قديم وتم فحصه.. حقيقة فيديو تحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة بأسيوط

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد