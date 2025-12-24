قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: أداء الاقتصاد المصري أفضل خلال عام 2026
رئيس الوزراء يتابع جهود صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات
دبلوم تجارة ومرتشي وسمسار.. مفاجآت في التحقيق مع مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
مدبولي: صندوق النقد الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري ويُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. وصندوق النقد يشيد بالأداء ونستهدف 30 مليون سائح
مدبولي: السياحة تقود مرحلة التعافي الاقتصادي ومصر تقترب من 30 مليون سائح
رئيس الوزراء: انتهاء مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي خلال عام
مدبولي: نسعى للتوصل إلى تفاهم مع صندوق النقد حول مستهدفات المراجعة السابعة والثامنة
رقص خادش.. القبض على صانعتي محتوى بالتجمع
الأصم.. حكم صيام شهر رجب 2025 وأجمل الأدعية المستحبة
سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الأربعاء
الأزهر: الخصومات الوهمية غش محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
اقتصاد

بعد زيادة الأسعار.. ننشر أسباب قفزة الذهب فوق 4500 دولار

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

قفز سعر الذهب العالمي فوق المستوى 4500 دولار للأونصة لأول مرة اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على المعادن النفيسة للتحوط من المخاطر الجيوسياسية والتجارية، وتوقعات المزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2026.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى تاريخي لليوم الثالث على التوالي عند 4526 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 4488 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 4493 دولار للأونصة.
استطاع الذهب ان يتخطى مستوى المقاومة النفسي 4500 دولار للأونصة وذلك في ظل الزخم الصاعد وتواجد مؤشر الزخم في منطقة تشبع بالشراء، حيث لا توجد إشارات واضحة على ضعف صعود الذهب حالياً.
مع اقتراب نهاية العام وفترة العطلات أصبحت المعادن النفيسة أكثر ارتباطًا بالمضاربة وتزايد الاقبال على الذهب باعتباره أحد أفضل الأصول لحماية الاستثمارات خاصة في فترات التقلبات في فترة الأعياد خاصة وسط عدم استقرار جيوسياسي.
 

ساعد هذا الارتفاع أيضاً انخفاض السيولة وأحجام التداول في أسبوع تداول قصير بسبب العطلات، مما جعل الأسواق أكثر حساسية للمخاطر الناجمة عن الأخبار لذلك تلجأ إلى الذهب كملاذ آمن.
تصاعدت التوترات الجيوسياسية بما في ذلك تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، مما أدى إلى اضطراب الأسواق المالية على نطاق أوسع، وسط تزايد المخاوف بشأن الاستقرار الإقليمي ومخاطر الإمدادات العالمية، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة في أصول تعتبر مخازن للقيمة مثل الذهب، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.
كما شكلت توقعات تيسير السياسة النقدية الأمريكية عاملاً رئيسياً في هذا الارتفاع، ولا تزال الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026، وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الغير مدر للعائد، مما يجعله أكثر جاذبية مقارنة بالسندات والنقد.
أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي قدره 4.3% في الربع الثالث، مما يسلط الضوء على مرونة الإنفاق الاستهلاكي والنشاط التجاري. ولكن حتى بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية قوة مفاجئة، تبقى التوقعات في الأسواق مستقرة عند استمرار عمليات خفض الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي العام القادم.
يذكر أن أسواق التداول العالمية تشهد هدوء في معظم الأسواق الرئيسية مع دخول الأسواق عطلة عيد الميلاد. ومن المقرر أن تغلق الأسواق الأمريكية أبوابها مبكراً يوم الأربعاء عشية عيد الميلاد، وستغلق أيضاً يوم الخميس بمناسبة عيد الميلاد، في حين تراجعت أحجام التداول أيضاً في أوروبا وأجزاء من آسيا.

الذهب أونصة الذهب الاقتصاد الأمريكي الأسواق الأمريكية

