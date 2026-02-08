من النيابة للمجلس الأعلى للإعلام .. نقابة الأطباء تتخذ 4 إجراءات ضد «طبيب التيك توك» |تفاصيل

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن لائحة آداب المهنة التي تم تجديدها عام 2005 تنص على أنه لا يصح للطبيب أن يورد معلومات غير مقطوع بصحتها، سواء كانت معلومات تحت البحث أو علاجًا تحت البحث ولم يثبت صحتها علميًا.

وأضاف نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر»، أنه لم يتخيل المشرع وقتها أن هناك طبيبًا سيقول معلومات مخالفة لما ثبت علميًا، مشيرًا إلى العقوبات التأديبية للطبيب الذي يورد معلومات غير مثبتة علميًا.

وأوضح أن النقابة اتخذت إجراءً ضد الطبيب ضياء العوضي لأنه نشر معلومات مخالفة للقواعد العلمية، ومضللة، وضارة جدًا بالمرضى، وتم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لأنه ينشر معلومات تضر بالمواطنين، وهناك شكاوى من المرضى المتضررين من اتباع تعليماته.

وتابع أن النقابة اتخذت أربعة قرارات ضده: إحالته للجنة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة، وإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأنه مسؤول عن تنظيم المحتوى، وإخطار المجلس القومي لتنظيم الاتصالات لإغلاق الصفحات التي يبث منها ذلك الطبيب، لأنه يمتلك مليون ونصف متابع ويأتي له أشخاص من خارج مصر للعلاج.

واستطرد: «النقابة سوف تتخذ كافة الإجراءات ضد أي طبيب ينشر معلومات خاطئة تضر بصحة المواطنين».