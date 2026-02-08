موجز أخبار الوادي الجديد: نائب المحافظ تبحث مستجدات مشروع استدامة الموارد المائية.. وحملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

نائب محافظ الوادي الجديد تبحث مستجدات مشروع استدامة الموارد المائية

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، وفدًا من الوكالة الدولية للتعاون الدولي جايكا برئاسة يامامتو أتسوكي، والدكتورة فوكامي ناوكا عضو جامعة صوفيا اليابانية، والدكتور عادل شلبي ممثل الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد، بحضور الدكتور حاتم حمدون وكيل كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، والدكتور أحمد عزيز رئيس قسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، وذلك لبحث موقف مشروعات العمل المشترك في مجال استدامة الموارد المائية، والاستخدام الأمثل للمخزون الجوفي.

دعم مشروع استدامة التنمية في مجتمعات الواحات

وأكدت نائب المحافظ تقديرها للتعاون البناء مع الجهات الثلاث في دعم مشروع استدامة التنمية في مجتمعات الواحات 2025- 2029، والذي يهدف إلى دراسة حجم الخزان الجوفي وتجدده، وإعداد خرائط للتربة بمركزي الخارجة والداخلة وصلاحيتها لأنواع المحاصيل المختلفة وإجراء تجارب مقارنة لنظم الري الحديث والتقليدي وتقديم هذه الخبرات للمزارعين للاستفادة منها في تحسين جودة وإنتاجية الإنتاج الزراعي.

كما بحثت إجراءات البدء في إنشاء 3 محطات للأرصاد الجوية وربطها بمنظومة رقمية؛ لإمداد صناع القرار ومزارعي المحافظة ببيانات لحظية لتحديد توقيتات الري.

حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمدينة الخارجة



​شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بالوادي الجديد، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمدينة الخارجة، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمتابعة ورصد أي محاولات للبناء أو الزراعة المخالفة بشكل فوري.

حملة مكبرة على تعديات الدولة

وتم تشكيل لجنة برئاسة إبراهيم عبيد الله، سكرتير مركز ومدينة الخارجة، وأسفرت عن ضبط حالة تعدٍ ومحاولة استيلاء على أرض تابعة للدولة بمنطقة "عين الطويل" بمدينة الخارجة دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وأزالت اللجنة خطوط الري ورفع التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان عدم تكرار الواقعة.

وأكد رئيس مركز ومدينة الخارجة استمرار حملات المتابعة الميدانية في كافة المناطق التابعة للمركز، مشددًا على أنه "لا تهاون" مع أي تعديات تقع على أملاك الدولة، وسيتم التعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون.

وتواصل محافظة الوادي الجديد جهودها الحثيثة للحفاظ على أراضي الدولة ومواجهة أي محاولات للتعدي عليها، ضمن خطة شاملة تنفذها الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختلفة.

وتعتمد المحافظة على تكثيف الحملات الميدانية ومتابعة الأراضي بشكل مستمر، لرصد أي محاولات للبناء أو الزراعة المخالفة فور حدوثها، خاصة في المناطق التي تشهد ضغطًا على الأراضي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، للحفاظ على الخزان الجوفي وحماية الموارد المائية، ومنع الاستيلاء غير القانوني على أراضي الدولة، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للاستثمار والبناء.

وتعمل اللجان المختصة على إزالة التعديات فورًا، ورفع خطوط الري والمخالفات، مع تحرير محاضر رسمية وتطبيق العقوبات القانونية على المخالفين، لضمان عدم تكرار التعديات، وتأكيد أن أي استخدام لأراضي الدولة يجب أن يكون وفق سند قانوني سليم وبموافقات رسمية.

أسعار الألبان بأسواق محافظة الوادي الجديد

تشهد منظومة بيع الألبان ومنتجاتها بمحافظة الوادي الجديد، اليوم حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، مدعومة بتوافر المعروض وتعدد منافذ البيع، الأمر الذي أسهم في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، خاصة في ظل اعتماد الأسر بشكل يومي على منتجات الألبان ضمن أنماطها الغذائية.

وخلال متابعة ميدانية لعدد من محال بيع الألبان بمراكز المحافظة المختلفة، لوحظ ثبات أسعار اللبن والزبادي ومشتقاتهما، حيث تراوح سعر كيلو اللبن البلدي السائب ما بين 20 و25 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو اللبن المعبأ ما بين 20 و30 جنيهًا وفقًا للنوع والعلامة التجارية.

كما استقر سعر كيلو الزبادي البلدي عند ما بين 20 و25 جنيهًا، في حين تراوح سعر عبوة الزبادي الجاهز ما بين 7 و12 جنيهًا حسب الحجم.

وفيما يخص مشتقات الألبان الأخرى، بلغ سعر كيلو اللبن الرايب ما بين 20 و25 جنيهًا، وسجل سعر كيلو القشطة البلدي من 100 إلى 150 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الزبدة البلدي ما بين 150 و220 جنيهًا، في المقابل، سجلت الزبدة المستوردة أسعارًا تتراوح بين 250 و300 جنيه للكيلو، وسط إقبال محدود مقارنة بالمنتج المحلي.

أسعار الجبن

أما أسعار الجبن، فقد حافظت على استقرارها، حيث تراوح سعر كيلو الجبن الأبيض البلدي ما بين 75 و100 جنيه، وسجل الجبن القريش أسعارًا تتراوح بين 50 و75 جنيهًا للكيلو، مع زيادة الإقبال عليه من جانب المواطنين لاعتماده ضمن الأنظمة الغذائية الصحية.

كما تراوح سعر كيلو الجبن الرومي ما بين 200 و250 جنيهًا، بينما سجل الجبن التركي ما بين 150 و200 جنيه للكيلو.

وفي قطاع الجبن المطبوخ والمعلب، استقرت الأسعار أيضًا، حيث تراوح سعر كيلو الجبن المثلثات ما بين 120 و160 جنيهًا حسب العلامة التجارية، بينما سجل سعر كيلو الجبن الشيدر ما بين 150 و220 جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو الجبن الموتزاريلا ما بين 160 و220 جنيهًا، مع استمرار الطلب عليه في ظل انتشار الوجبات السريعة داخل المنازل.

وأوضح عدد من تجار الألبان أن حالة الاستقرار الحالية تعود إلى انتظام توريد الألبان الخام من المزارع، إلى جانب ثبات نسبي في تكاليف الإنتاج والنقل، ما انعكس على حركة السوق التي تشهد نشاطًا متوسطًا قابلًا للزيادة خلال الفترة المقبلة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد حملاتها الرقابية على محال الألبان ومنافذ بيع الجبن، لضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والالتزام بالأسعار المعلنة، في إطار الحفاظ على صحة المواطنين واستقرار الأسواق.