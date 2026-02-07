نقيب أطباء المنوفية يزور الطبيب المعتدى عليه ويستمع لتفاصيل الواقعة

زار الدكتور أحمد القرش نقيب أطباء المنوفية، الطبيب محمد مرسي المعتدى عليه من أحد المرافقين للمرضى أثناء عمله بمستشفى الباجور.

وزار نقيب الأطباء ، الطبيب داخل المستشفى للاطمئنان عليه وتقديم الدعم اللازم له، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقه.

وتعرض طبيب العظام بمستشفي الباجور، لكسر في الأنف بعد تعرضه للتعدي عليه من أحد المرافقين لمريض داخل المستشفي.

كما كلفت النقابة العامة للأطباء المستشار القانوني للنقابة بمتابعة التحقيقات الجارية في واقعة الاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى الباجور بمحافظة المنوفية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المعتدين، والحفاظ على حقوق الطبيب المعتدى عليه.

وفي هذا السياق، تواصل الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، والدكتور أحمد مبروك الشيخ مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة ومندوب قطاع وسط الدلتا، مع الطبيب المصاب للاطمئنان على حالته الصحية.

وتؤكد النقابة أن مجلس النقابة يتابع الواقعة بشكل مباشر منذ لحظة حدوثها، للوقوف على ملابساتها وحدود التحقيقات الجارية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم.

وتوضح النقابة أن الطبيب المعتدى عليه كان الطبيب الوحيد المتواجد في تخصص جراحة العظام داخل المستشفى وقت الواقعة، وكان يتولى تنظيم واستقبال الحالات والتعامل معها في أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة، وكذلك الحالات المحجوزه بالقسم، في ظل ضغط شديد ونقص واضح في أعداد الأطباء.

وقد وقع الاعتداء عليه أثناء تأدية عمله ومحاولته إنقاذ المرضى والتعامل مع الحالات الحرجة، وهو ما يمثل اعتداء صريحا على المنظومة الصحية، ويؤثر بشكل مباشر على قدرة الأطباء على تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

وقال الدكتور محمد مرسي، طبيب عظام بمستشفى الباجور التخصصي أنه تم التعدي عليه من مرافق مريض مما أدي إلي كسر في عظمه الأنف استوجبت تدخل جراحي.

وأوضح أنه كان يتابع الحالات في المستشفي حسب خطورتها وبالفعل فحصت أشعة لمريضه وطمانت أسرتها بحالتها المستقرة وأنها لا تحتاج الي تدخل عاجل، وطلبت منهم الانتظار دقائق حتي اتابع الحالات في العناية المركزة.

وتابع أنه فوجئ بصديق مرافق الحالة يتطاول ، قائلا: “أنت شغال عندنا ومينفعش تسيبنا ونستنى”، مؤكدا انه حاول تهدئته ولكن تحول الحديث إلي اعتداء

وأوضح أنه تفاجئ بمرافق المريضة بيسدد له لكمات متتالية في وجهه، والنتيجة كسر متزحزح في 3 عظام بالأنف، وانحراف واعوجاج شديد، وورم حوالين العينين.

وأوضح أنه سيتم إجراء عملية جراحية ممكن تحتاج شرائح ومسامير أو دعامة للوجه بعد ما التورم يقل.

وأكد أنه تم تحرير محضر وتم اخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية 10 الآف جنيه، موكدا أنه تم تحرير محضر ضده ولم يتم التحقيق معه حتي الآن حيث أنه سيجري عملية اليوم السبت.