قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير أحمد أبو زيد: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تاريخية وتعزز الشراكة مع أوروبا
النهاية المستحقة.. القصة الكاملة لسقوط عصفور خط الصعيد الجديد في سوهاج
بسمة وهبة: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تعزز التنسيق الأمني بين مصر والاتحاد الأوروبي
مصرع طفلين بعد سقوطهما من الطابق العاشر بدمنهور
ربنا يحفظك يا حبيبي.. تامر حسني يهنئ ابنه بعيد ميلاده
ليفربول يتقدم على فرانكفورت بثلاثية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
محافظ البحر الأحمر لصدى البلد: خطط تنموية كبرى لتحويل المحافظة إلى مركز عالمي للسياحة والاستثمار
روشتة من نقيب البيطريين لمواجهة التهديدات الفيروسية العالمية
أوروبا تموّل بـ7.4 مليار يورو.. وتؤكد الالتزام بالقانون الدولي لدعم أمن مصر المائي حول السد الإثيوبي
التقديم في قرعة الحج 2026 .. الشروط والمستندات وخطوات التسجيل إلكترونيًا
سهام صالح: أشفق على عصام الحضري رغم إساءته لي
نجيب ساويرس: أحمد السويدي إنسان شاطر جدا وبيشتغل زيادة عن اللزوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هاتف هواوي الجديد.. تصميم مذهل وأسرار مخفية في Mate 70 Air

هاتف هواوي
هاتف هواوي
شيماء عبد المنعم

أعلنت هواوي Huawei، عن اعتماد هاتفها الجديد فائق النحافة الذي كان محل شائعات لفترة طويلة، لكنه يحمل اسما مختلفا هذه المرة وهو Mate 70 Air. 

وبحسب ما ذكره موقع “huaweicentral”، ظهر هاتف هواوي الجديد مؤخرا في مكتبة أجهزة الاتصالات الصينية، حيث كشفت البيانات عن بعض المواصفات والمعايير الأساسية للجهاز.

تتجه السوق العالمية للهواتف الذكية نحو تصميمات أكثر نحافة وخفة، حيث تسعى العلامات التجارية إلى تقديم هواتف ذات جسم رقيق رغم احتوائها على تقنيات متقدمة مثل البطاريات الكبيرة، ومستشعرات الكاميرا المتعددة، وتقنيات التبريد ثلاثية الأبعاد.

وهواوي لا تبتعد عن هذا الاتجاه مع إصدارها الجديد Mate 70 Air، الذي يحمل رقم الموديل SUP-AL90 ويتوفر بثلاثة ألوان الأسود، الأبيض، والتركواز.

ووفقا للمعلومات المتاحة، سيعمل الهاتف بنظام التشغيل HarmonyOS 5.0 عند إطلاقه، مع احتمالية تحديثه إلى الإصدار 5.1 بحلول موعد الإطلاق الرسمي، مما قد يوفر ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي وثيمات تفاعلية.

يأتي الهاتف بشاشة قياس 6.9 بوصة، مشابهة لنماذج Pro في الجيل السابق، بدقة عرض 1920 × 1200 بكسل. 

كما سيطرح بخيارات تخزين متعددة تشمل 256 جيجابايت و512 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت.

هواوي Mate 70 Air

ومن اللافت أن الهاتف لا يظهر به فتحة شريحة SIM تقليدية في الأسفل، مما يشير إلى احتمالية اعتماد تقنية "eSIM" التي تعمل عليها هواوي منذ فترة طويلة.

أما المواصفات الأخرى مثل الكاميرا والبطارية، فلا تزال غير معلنة بشكل رسمي. 

ومع ذلك، يحمل الهاتف التصميم المميز لسلسلة Mate، إذ يحتوي على نتوء كبير على شكل حلقة نجمية للكاميرا الخلفية، يشبه إلى حد كبير تصميم هاتف Huawei Mate 70 القياسي.

ويبدو أن الواجهة الأمامية مزودة بثلاثة مستشعرات كاميرا في الأعلى، مما يوحي بوجود عدسة عمق ثلاثية الأبعاد 3D ToF.

لا تزال مواعيد إطلاق الهاتف في الأسواق غير محددة بدقة، لكن تشير المؤشرات إلى بدء عمليات اختبار ما قبل الإطلاق، ومن المتوقع أن نسمع قريبا أخبار إصدار الهاتف رسميا.

هواوي Mate 70 Air هاتف هواوي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

جانب من الاحتفالية

رئيس تحرير روز اليوسف: أعددنا 5 إصدارات خاصة بالمئوية

توقيع بروتوكول

بحوث الصحراء والعامة للبترول يوقعان بروتوكول تعاون لإقامة مجتمع تنموي ذكي في جنوب سيناء

طلعت مصطفى

الجولف يواصل تألقه.. عمر هشام يعلن انطلاق بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات

بالصور

أقل من 750 ألف جنيه.. 5 سيارات اقتصادية بالسوق المصري

سيارات اقتصادية بالسوق المصري
سيارات اقتصادية بالسوق المصري
سيارات اقتصادية بالسوق المصري

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو

فيديو

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد