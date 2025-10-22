هاتف هواوي الجديد.. تصميم مذهل وأسرار مخفية في Mate 70 Air

أعلنت هواوي Huawei، عن اعتماد هاتفها الجديد فائق النحافة الذي كان محل شائعات لفترة طويلة، لكنه يحمل اسما مختلفا هذه المرة وهو Mate 70 Air.

وبحسب ما ذكره موقع “huaweicentral”، ظهر هاتف هواوي الجديد مؤخرا في مكتبة أجهزة الاتصالات الصينية، حيث كشفت البيانات عن بعض المواصفات والمعايير الأساسية للجهاز.

تتجه السوق العالمية للهواتف الذكية نحو تصميمات أكثر نحافة وخفة، حيث تسعى العلامات التجارية إلى تقديم هواتف ذات جسم رقيق رغم احتوائها على تقنيات متقدمة مثل البطاريات الكبيرة، ومستشعرات الكاميرا المتعددة، وتقنيات التبريد ثلاثية الأبعاد.

وهواوي لا تبتعد عن هذا الاتجاه مع إصدارها الجديد Mate 70 Air، الذي يحمل رقم الموديل SUP-AL90 ويتوفر بثلاثة ألوان الأسود، الأبيض، والتركواز.

ووفقا للمعلومات المتاحة، سيعمل الهاتف بنظام التشغيل HarmonyOS 5.0 عند إطلاقه، مع احتمالية تحديثه إلى الإصدار 5.1 بحلول موعد الإطلاق الرسمي، مما قد يوفر ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي وثيمات تفاعلية.

يأتي الهاتف بشاشة قياس 6.9 بوصة، مشابهة لنماذج Pro في الجيل السابق، بدقة عرض 1920 × 1200 بكسل.

كما سيطرح بخيارات تخزين متعددة تشمل 256 جيجابايت و512 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت.

هواوي Mate 70 Air

ومن اللافت أن الهاتف لا يظهر به فتحة شريحة SIM تقليدية في الأسفل، مما يشير إلى احتمالية اعتماد تقنية "eSIM" التي تعمل عليها هواوي منذ فترة طويلة.

أما المواصفات الأخرى مثل الكاميرا والبطارية، فلا تزال غير معلنة بشكل رسمي.

ومع ذلك، يحمل الهاتف التصميم المميز لسلسلة Mate، إذ يحتوي على نتوء كبير على شكل حلقة نجمية للكاميرا الخلفية، يشبه إلى حد كبير تصميم هاتف Huawei Mate 70 القياسي.

ويبدو أن الواجهة الأمامية مزودة بثلاثة مستشعرات كاميرا في الأعلى، مما يوحي بوجود عدسة عمق ثلاثية الأبعاد 3D ToF.

لا تزال مواعيد إطلاق الهاتف في الأسواق غير محددة بدقة، لكن تشير المؤشرات إلى بدء عمليات اختبار ما قبل الإطلاق، ومن المتوقع أن نسمع قريبا أخبار إصدار الهاتف رسميا.