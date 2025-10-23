جوا وبرا حب للسيسي.. أحمد موسى: زغاريد في بروكسل احتفالا برئيسنا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن اكبر تجمع للمصريين في الخارج حدث اليوم في بروكسل أمام مقر الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي في مقر الاتحاد الاوروبي تعقد الخميس، متابعا أن الجالية المصرية في بروكسل نظمت وقفة في حب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام مقر إقامته.

وتابع الإعلامي أحمد موسى ، أن الجاليات المصرية في اوروبا تحتشد امام مقر إقامة الرئيس السيسي الترحيب بوصوله، مستدركا أن :"جوا وبرا حب للرئيس عبدالفتاح السيسي، وزغاريد في بروكسل احتفالا برئيسنا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن أولادنا في الجامعات الأوروبية كانوا في انتظار الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مقر الإقامة ببروكسل.