الحكومة تزف بشرى للمواطنين: خفض الدين المحلي والخارجي الفترة القادمة
لا ركود في القطاع العقاري.. مدبولي: مبيعات 2025 أفضل من الأعوام الماضية
مدبولي مع رؤساء المجالس التصديرية: الصادرات المصرية ستصل هذا العام لـ50 مليارا
اجتماع مرتقب للجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة تحويل الدعم العيني إلى نقدي
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية
مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نجاح دباح كساح.. أحمد العوضي يتجاهل الهجوم عليه بهذا المنشور

العوضي
العوضي
يارا أمين

في تجاهل تام من الفنان أحمد العوضى لما تعرض له لموجة من الانتقادات خلال الأيام الماضية، عقب تصريحات أدلى بها عن أجره وهو ما دفع عددًا من الإعلاميين للتعليق على ما وصفوه بحالة الجدل المحيطة باسمه.

نشر العوضي صورة من مسلسله الجديد علي كلاي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “علي كلاي، نجاح دباح كساح إن شاء الله ”.

تعرّض الفنان أحمد العوضى لموجة من الانتقادات خلال الأيام الماضية، عقب تصريحات أدلى بها عن أجره وهو ما دفع عددًا من الإعلاميين للتعليق على ما وصفوه بحالة الجدل المحيطة باسمه.
 

في هذا السياق، علقت الإعلامية مفيدة شيحةعلى الأزمة، مؤكدة أن أحمد العوضي يتعرض لما وصفته بـ"حرب" بعد تصريحاته الأخيرة على السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن طبيعة هذه التصريحات كانت سببًا رئيسيًا في إثارة الجدل الواسع حوله.

وخلال تقديمها حلقة أمس الثلاثاء، من برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، انفعلت الإعلامية مفيدة شيحة، قائلة :"ليه يا أحمد طلعت قلت الكلام ده دلوقتي وهل دي رسالة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، وهل أنت عايز تقول رسالة معينة وكلام من تحت الترابيزة وفكرة ارسال الرسائل من تحت الترابيزة".
 

إحنا الجمهور بقول زهقنا من هذه الرسائل وانتم لكم برستيج وكفاية، وتابعت مفيدة شيحة في رسالتها للفنان أحمد العوضي :"ليه هما الاتنين بيعملوا كده وكل واحد يطلع يقول إنه الأعلى أجرا، والاكثر مشاهدة وده حقك وتقوله في أي مكان تاني غير السوشيال ميديا، وإحنا الجمهور بقول زهقنا من هذه الرسائل وانتم لكم برستيج وكفاية".
 

من جانبها، هاجمت الإعلامية رضوى الشربيني الفنان أحمد العوضي، متهمة إياه بتعمد تجاهل ذكر اسم زوجته السابقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، رغم ما اعتبرته دورا محوريا لها في نجاحه الفني، بحسب تعبيرها، معتبرة أن هذا التجاهل غير مبرر في ظل الشراكة الفنية والإنسانية التي جمعتهما في فترة سابقة.
 

بدوره، علق الإعلامي محمد علي خير على تصريحات أحمد العوضي التي أكد خلالها أنه "الأعلى أجرا"، موضحا أن مثل هذه التصريحات من شأنها إثارة جدل واسع، سواء لدى الجمهور أو داخل الوسط الفني، لما تحمله من دلالات تنافسية قد تفتح باب المقارنات والخلافات بين الفنانين.

وقال الاعلامي محمد على خير: في تصريحات تلفزيونية «إهدا على نفسك، هل أنت الأعلى أجرًا من كريم عبدالعزيز، أحمد عز، ومحمد رمضان؟ لا طبعا، أنت لست الأعلى أجراً، هات لى شهادة تقول إنك الأعلى مشاهدة، إنت جايب الاستحقاقية دى من أين؟ اللهجة دى تخسرك كتير».

