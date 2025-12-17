قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تعرض "اللي باقي منك" بالتزامن مع منافسته على الأوسكار

محمد نبيل

نظّمت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عرضاً خاصاً لفيلم "اللي باقي منك"، من إخراج شيرين دعيبس، وتأتي هذه الفعالية السينمائية تحت رعاية الأمير علي بن الحسين، رئيس مجلس مفوضي الهيئة الملكية للأفلام، بحضور الأميرة ريم علي، عضو في مجلس مفوضي الهيئة.
 

تم تصوير الفيلم في الأردن، في العاصمة عمّان ومحافظة البلقاء ومحافظة جرش ومحافظة إربد، على مدى ستة أسابيع، وهو ما يمثل 80% من الفيلم، بمشاركة 125 فردًا من طاقم العمل المحلي. كما حصل على رد مالي من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.
 

وقد علق مهند البكري، المدير العام للهيئة الملكية للأفلام بالمناسبة قائلا: "هذا الفيلم هو ثمرة الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة في دعم وتطوير قطاع صناعة الأفلام في الأردن، وتعزيز حضور وتمثيل الأردن في أبرز وأهم المحافل السينمائية على مستوى العالم. كما يسعدنا الإعلان عن ترشيح الفيلم للقائمة القصيرة ضمن حفل جوائز الأوسكار لعام 2026، وهو إنجاز تحقق بالتوازي مع العرض الخاص الأول للفيلم في عمّان مساء أمس، ما يضفي أهمية خاصة على هذه المناسبة ويؤكد المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها السينما الأردنية دولياً".


حققت دعيبس انطلاقتها بفيلمها الروائي الأول الرائد "أمريكا"، الذي عُرض لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي لعام 2009، قبل أن يفوز بجائزة النقاد الدوليين المرموقة "فيبريسكي" في أسبوعي المخرجين بمهرجان كان. حصد الفيلم أكثر من اثنتي عشر جائزة دولية، وثلاثة ترشيحات لجائزة Independent Spirit، وترشيحًا لجائزة غوثام لأفضل فيلم. في العام نفسه، اختارت مجلة فارايتي دعيبس من ضمن قائمة"عشرة مخرجين جديرين بالمتابعة".
 

تدور أحداث فيلم "اللي باقي منك" حول مراهق فلسطيني ينخرط في احتجاجات بالضفة الغربية، وتروي والدته قصة عائلتهم الممتدة لأجيال وما قدمته من الأمل والشجاعة والنضال الدؤوب الذي أدى إلى هذه اللحظة المصيرية. الفيلم من بطولة صالح بكري وآدم بكري ومحمد بكري وشيرين دعيبس وماريا زريق.

عُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي لعام 2025. ومنذ ذلك الحين، فاز الفيلم بالعديد من الجوائز الكبرى، بما في ذلك جائزة البوابة الذهبية وجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي في مهرجان سان فرانسيسكو السينمائي الدولي وجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي دولي في مهرجان سيدني السينمائي وجائزتي أفضل فيلم وأفضل سيناريو في مهرجان ماليزيا السينمائي الدولي، وجائزة اليُسر الفضية في مهرجان البحر الأحمر.

وقد أعلنت المخرجة شيرين دعيبس خلال العرض عن خبر وصول الفيلم للقائمة القصيرة للأفلام المؤهلة للنهائيات لحفل جوائز الأوسكار لعام 2026، فيما سيتم الإعلان عن الأفلام المرشحة بتاريخ 22 كانون الثاني من العام المقبل. وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ98 في 16 آذار 2026.

