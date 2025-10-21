نتنياهو يقيل رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي

أعلن تساحي هنغبي، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أقاله من منصبه.

وجاء الإعلان حسبما ذكرت قناة "أي 24" الإسرائيلية، حيث قال هنغبي - في بيان - إن نتنياهو أبلغه بنيته تعيين رئيس جديد للمجلس، مضيفًا أنه سيضع خبرته في خدمة خلفه إذا طُلب منه ذلك.

وأكد هنغبي أن الحرب متعددة الجبهات التي بدأت في 7 أكتوبر 2023 "لم تنته بعد"، مشددًا على أن مهمة استعادة جميع المحتجزين من غزة لم تكتمل، وأن من الضروري ضمان إبعاد الفصائل المسلحة عن السلطة في القطاع.

وأضاف أن الإخفاقات الأمنية التي وقعت في 7 أكتوبر يجب التحقيق فيها بعمق لضمان عدم تكرارها، داعيًا إلى "تعزيز الوحدة الوطنية الإسرائيلية"، التي قال إنها كانت مصدر قوة للجيش والمجتمع خلال الحرب.