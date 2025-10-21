قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

حماة الوطن يعقد الاجتماع التحضيري للحملة الانتخابية لمرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب

محمد الشعراوي

شهد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، اليوم، الاجتماع التحضيري للحملة الانتخابية لمرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب 2025 _ 2030.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، وكيل مجلس الشيوخ، اللواء طارق نصير، الأمين العام، نائب رئيس البرلمان العربي، الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، أمين التنظيم، النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بالحزب، النائب هاني العتال، أمين أمانة الإعلام المركزية، مساعد رئيس الحزب، النائب حازم حمادة، أمين المراسم، والعميد أحمد الأشموني، أمين العلاقات العامة بالحزب، والدكتور محمد أسعد، مساعد رئيس الحزب، أمين الصندوق.

شارك في الاجتماع أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، ومرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب المقبلة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر وعلى المقاعد الفردية، وكذلك أمناء المحافظات، وأمناء الأمانات النوعية بالحزب.

وأكد الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، أن الإطار العام للحملة الانتخابية سيكون على المستوى المركزي، وكذلك المحافظات، بالإضافة إلى الترتيبات الخاصة لكل مرشح.

وشدد رئيس حزب حماة الوطن، على أهمية توحيد الرسالة السياسية للحزب على مستوى جميع المحافظات، ورفع كفاءة التنسيق بين المرشحين ونقاط الاتصالات.

وأشار إلى أن مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب، دورهم لم ينته، مشددا على أهمية العمل لتشجيع الناخبين على الخروج للتصويت في الانتخابات.

وأكد أن أعضاء مجلس الشيوخ كذلك عليهم دور في الحملة الانتخابية لمجلس النواب، من أجل تكوين كتلة عددية تصويتية للمشاركة الإيجابية في الانتخابات.

فيما أكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، أهمية العمل على تنظيم الحملة الانتخابية بصورة أفضل بما يليق بمكانة الحزب.

وأعلن أحمد بهاء شلبي، تشكيل غرفة عمليات مركزية في حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، بالإضافة إلى غرفة العمليات في كل محافظة، فضلا عن حملة المرشحين.

وكشف أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، أنه في إطار التحول الرقمي، تم تدشين تطبيق "أبليكشن" يتضمن كل ما يتعلق بالحزب، وكذلك متابعة عمل المندوبين خلال الانتخابات، بما يسهل على غرفة العمليات المركزية المتابعة الدقيقة أولا بأول في جميع الدوائر الانتخابية بجميع المحافظات.

واستعرض النائب هاني العتال، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أمين أمانة الإعلام المركزية، تفاصيل الخطة الإعلامية ضمن خطة الحملة الانتخابية لمرشحي الحزب.

وأشار العتال إلى أن أمانة الإعلام، بالتنسيق مع أمانات المحافظات ستعمل على توثيق التحركات الخاصة بالمرشحين، بداية من انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية، وصولا إلى أيام التصويت خلال مرحلتي الانتخابات.

من جهته أكد النائب حازم حمادة، أمين المراسم بالحزب، الحرص على توحيد الهوية البصرية لحزب حماة الوطن بما يعزز تواجد الحزب وقوته الجماهيرية.

فيما أشار العميد أحمد الأشموني، أمين العلاقات العامة بالحزب، إلى أن جميع الأمانات من خلال غرفة العمليات ستعمل فريق واحد من أجل الخروج بالانتخابات في أفضل صورة، وبما يليق بحزب حماة الوطن وقوته بين المواطنين.

واستعرض الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن، أمين التنظيم، التطور الذي شهده الحزب من حيث موقعه بين الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلسي النواب والشيوخ منذ نشأته.

وأشار إلى أنه نتيجة جهود وتحركات استطاع حماة الوطن أن يكون في المرتبة الثانية في مجلس الشيوخ، وكذلك ما يتم السعي لتحقيقه في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأكد العطيفي، أن حماة الوطن خلال السنوات الماضية اكتسب خبرات كبيرة في العملية الانتخابية من خلال التجارب السابقة في مجلسي النواب والشيوخ عام 2020، وكذلك الانتخابات الرئاسية.

حزب حماة الوطن محمد عباس حلمي الفريق محمد عباس حلمي انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

