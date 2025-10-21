قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد
المدرب الألماني حسم الأمر.. مفاجأة بشأن عودة يورجن كلوب لتدريب ليفربول
البرهان: لا نريد لأي ميليشيا مرتزقة أن يكون لها دور في مستقبل السودان
حلقة مفتوحة.. أحمد موسى يقدم تغطية خاصة غدا الأربعاء لفعاليات القمة المصرية الأوروبية
أحمد موسى: 4 مليارات يورو شريحة ثانية ستعلن من الاتحاد الأوروبي بدعم مصر
بعد خسارته نوبل .. ترامب يفوز بجائزة مهندس السلام من مؤسسة ريتشارد نيكسون
أحمد موسى يكشف جدول أعمال الرئيس السيسي في القمة «المصرية الأوروبية» ببروكسل.. غدًا الأربعاء
الآلاف يحيون الليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين بمصر |شاهد
وزراء الليكود يطالبون الرئيس الإسرائيلي هرتسوج بالعفو عن نتنياهو في قضايا الفساد
بث مباشر | أحمد موسى يكشف كواليس زيارة الرئيس السيسي لـ بروكسل
بعد تعيينه في مجلس الشيوخ .. تكريم ياسر جلال من مهرجان وهران مع نادية الجندي
الجدري المائي .. كيفية العلاج منه بعد إصابة 24 طالبا
برلمان

برلماني: المتحف المصري الكبير يضع مصر في صدارة المشهد الثقافي والسياحي عالميا

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أميرة خلف

أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل سيكون بمثابة رسالة سلام وثقافة للعالم، مؤكد أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو التنمية المستدامة، وتعزيز قوتها الناعمة من خلال الاستثمار في التراث والسياحة الثقافية.

 أشار " يحيي" في تصريح لـ" صدى البلد"  أن هذا الحدث سيحظى بمتابعة واسعة من وسائل الإعلام العالمية، مما يجعله فرصة مثالية لتعزيز الصورة الإيجابية لمصر كمركز ثقافي وسياحي رائد.

أوضح عضو النواب أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتجهيز المتحف وفقًا لأحدث النظم العالمية في العرض المتحفي، بما يضمن إبراز الكنوز الأثرية بطريقة تليق بعظمة الحضارة المصرية القديمة.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

وتجدر الاشارة  إلى أن العالم سيشهد حفلا ضخما بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير في احتفالية عالمية تمتد لثلاثة أيام متتالية عند سفح أهرامات الجيزة، والمقرر يوم السبت 1 نوفمبر 2025 .

ومن المنتظر أن يشارك في هذا الحدث التاريخي عدد من رؤساء الدول وكبار الشخصيات العامة والدولية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الثقافية والمنظمات الأثرية العالمية، احتفاءً بعودة وهج الحضارة المصرية القديمة إلى الواجهة من جديد.

من المقرر أن يبدأ المتحف المصري الكبير في استقبال الجمهور رسميًا اعتبارًا من الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، بعد انتهاء فعاليات الافتتاح الرسمية التي ستشمل عروضًا فنية وثقافية ضخمة تعكس عظمة التراث المصري القديم.

مجلس النواب المتحف المصري الكبير موعد افتتاح المتحف المصري الكبير السياحة

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

اعراض نقص الحديد

أعراض نقص الحديد..7 مؤشرات خطيرة

أرشيفية

الأطباء تشيد بإحالة أخصائية علاج طبيعي للتحقيق

مصطفي مدبولي

رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي

وزارة التضامن

بروتوكول تعاون ثلاثي بين "مصر الخير" و "كير مصر للتنمية" و"هيئة إنقاذ الطفولة

بالصور

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات
نشرة السيارات
نشرة السيارات

أكثر 5 سيارات مبيعًا في عام 2025.. فورد وشيفروليه تتصدران

سيارات
سيارات
سيارات

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

فيلم المستعمرة

توتر وغموض ورحلة انتقام… صدور الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم المستعمرة

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

