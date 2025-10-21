برلماني: المتحف المصري الكبير يضع مصر في صدارة المشهد الثقافي والسياحي عالميا

أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل سيكون بمثابة رسالة سلام وثقافة للعالم، مؤكد أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو التنمية المستدامة، وتعزيز قوتها الناعمة من خلال الاستثمار في التراث والسياحة الثقافية.

أشار " يحيي" في تصريح لـ" صدى البلد" أن هذا الحدث سيحظى بمتابعة واسعة من وسائل الإعلام العالمية، مما يجعله فرصة مثالية لتعزيز الصورة الإيجابية لمصر كمركز ثقافي وسياحي رائد.

أوضح عضو النواب أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتجهيز المتحف وفقًا لأحدث النظم العالمية في العرض المتحفي، بما يضمن إبراز الكنوز الأثرية بطريقة تليق بعظمة الحضارة المصرية القديمة.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

وتجدر الاشارة إلى أن العالم سيشهد حفلا ضخما بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير في احتفالية عالمية تمتد لثلاثة أيام متتالية عند سفح أهرامات الجيزة، والمقرر يوم السبت 1 نوفمبر 2025 .

ومن المنتظر أن يشارك في هذا الحدث التاريخي عدد من رؤساء الدول وكبار الشخصيات العامة والدولية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الثقافية والمنظمات الأثرية العالمية، احتفاءً بعودة وهج الحضارة المصرية القديمة إلى الواجهة من جديد.

من المقرر أن يبدأ المتحف المصري الكبير في استقبال الجمهور رسميًا اعتبارًا من الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، بعد انتهاء فعاليات الافتتاح الرسمية التي ستشمل عروضًا فنية وثقافية ضخمة تعكس عظمة التراث المصري القديم.