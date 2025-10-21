وزارة الشباب: تطوير ملعب مركز كفر نصار بالجيزة تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير

في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وضمن خطة الوزارة لتنفيذ سياسة الدولة في تطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية، تم الانتهاء من أعمال تطوير ملعب مركز شباب كفر نصار بمحافظة الجيزة، والذي يقع بجوار المتحف المصري الكبير، تزامنًا مع قرب افتتاح المتحف وما تشهده المنطقة من طفرة حضارية وتنموية شاملة.

ومع اقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر يوم السبت 1 نوفمبر 2025، وسط احتفالية كبرى تمتد لثلاثة أيام متتالية، يشهد خلالها الحدث حضور عدد من رؤساء الدول وشخصيات عامة ودولية بارزة، يأتي هذا التطوير ليواكب هذا الحدث العالمي ويعكس ما تشهده المنطقة من مشروعات تطوير كبرى تتماشى مع رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.

يأتي هذا التطوير في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالمظهر الحضاري لمراكز الشباب الواقعة في نطاق المشروعات القومية الكبرى، وتوفير بيئة رياضية متكاملة تخدم شباب وأهالي المنطقة، وتعزز من دور مراكز الشباب كمحور رئيسي في التنمية المجتمعية.

تم تنفيذ المشروع بواسطة شركة المدن، وتحت إشراف مركز استشارات جامعة القاهرة، لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى المعايير الفنية والهندسية، وبما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتطوير البنية التحتية الرياضية على مستوى الجمهورية.