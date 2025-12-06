قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية تكشف حقيقة تغيب فتاة عن منزلها فى ظروف غامضة بالشرقية
محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة
محمد كريم برفقة فان ديزل في مهرجان البحر الأحمر أيقونة هوليوود
قمة مرتقبة بين الأهلي والزمالك في دوري المرتبط لكرة اليد مواليد 2006
لأول مرة.. زوجة مصطفى قمر تظهر معه في كليب "مش هاشوفك" ويطرح قريبا
الأربعاء والخميس.. المصريون يصوتون في 30 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
علي ناصر : كنت وطنياً قومياً انتمي بالأساس لليمن ولائي للبلد.. وهذه تفاصيل تنحي أول رئيس لليمن بعد الاستقلال
هل قول صدق الله العظيم بدعة بعد قراءة القرآن؟.. اعرف حكم الشرع
الوضع تحت السيطرة.. أول تعليق من بيطري الشرقية على تماسيح الزوامل
أقوى هواتف رائدة بأسعار متوسطة في مصر والسعودية والإمارات (نهاية 2025)
طيران الاحتلال يستهدف شرق خان يونس وحي الزيتون والشجاعية
زوجة اسماعيل الليثي تعبر عن غضبها بسبب انتقادات الجمهور
وصل منذ قليل  احمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج لمطار القاهرة وكان في استقباله عدد كبير من المصريين احتفالا بالبراءة من تهم حيازة السلاح


أعلنت وسائل إعلام مصرية اليوم براءة أحمد عبد القادر “ميدو” من التهم الموجهة إليه بحيازة السلاح ومقاومة سلطات الشرطة البريطانية بعد تحقيقات موسعة في لندن. 

وتعود القضية إلى توقيفه إثر تصديه لما وُصف بمحاولة اقتحام مقر السفارة المصرية من قبل بعض الأشخاص الذين رجحت تقارير انتماءهم لجماعة الإخوان المسلمين. 

خلال الحادثة وقع اشتباك بين ميدو والشرطة البريطانية، بينما اعتبرت بعض الروايات المعارضة أنه كان يحمل سلاحًا أبيض وهدد أشخاصًا، ما استدعى تدخل السلطات، في حين أكدت الجهات المصرية أن ميدو تصرف دفاعًا عن السفارة فقط وأن توقيفه كان غير قانوني ومسيسًا.

قرار البراءة جاء بعد استكمال التحقيقات وإسقاط التهم عنه، وهو ما أثار ردود فعل واسعة من الجالية المصرية في الخارج ومنظمات تمثل المصريين في أوروبا، التي أعربت عن تضامنها مع ميدو واعتبرت أنه تصرف دفاعًا عن السفارة. كما أعرب عدد من الإعلاميين عن استنكارهم لطريقة عرض مشاهد اعتقاله، معتبرين أنها لم تعكس حقيقة تصرفه المشرف. 

الواقعة أثارت جدلًا حول حماية البعثات الدبلوماسية، حيث رأى البعض أن ما حدث يوضح تقصيرًا محتملًا من السلطات البريطانية في حماية المؤسسات المصرية، فيما دعا آخرون لآليات دولية تضمن حماية السفارات وممتلكات الدولة في الخارج.

رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج لمطار القاهرة حيازة السلاح ميدو الشرطة البريطانية

