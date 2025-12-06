قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فنزويلا تدين الإعدامات الأمريكية بذريعة مكافحة المخدرات بالبحر الكاريبي
معجزات الدعاء في الثلث الأخير من الليل.. 9 كلمات ترددها الملائكة خلفك
التصويت يبدأ الإثنين.. تعرف على 30 دائرة مُلغاة بانتخابات مجلس النواب
الموانىء البرية: دور بارز لميناء أكتوبر الجاف في حركة الواردات والصادرات
جائزة فيفا للسلام لـ ترامب.. حسام حسن يرفع سقف طموحات مصر قبل معركة مونديال 2026
سر تتبيلة برجر البيت التي أشعلت السوشيال ميديا.. وصفة المطاعم بالمكونات
سعر الذهب اليوم 6-12-2025
تجدد الاشتباكات المسلحة بين القوات الأفغانية والباكستانية
كندا ترحب بالتدابير الجديدة في سوريا لضمان انتقالي سياسي سلمي
ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر
خير أم شر؟.. تفسير رؤية الكلب الأسود فى المنام لابن سيرين للحامل والمطلقة والعزباء
ترامب يطالب وزارة الصحة بتسريع إجراء تقييم برامج اللقاحات بدول العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

خير أم شر؟.. تفسير رؤية الكلب الأسود فى المنام لابن سيرين للحامل والمطلقة والعزباء

رؤية الكلب الأسود
رؤية الكلب الأسود
خالد يوسف

تفسير رؤية الكلب الأسود فى المنام، من الموضوعات التى تشغل اهتمام بعض الأشخاص ممن يرون فى أحلامهم الكلاب السوداء، لذا يرغبون فى تفسير الحلم وما إذا دل على خير أم شر، ورؤية الكلب الأسود فى منامك قد تدل على التغيير والانتقال غير المرغوب به، فقد ينتقل الشخص إلى مكان جديد من أجل متابعة عمل ما، ما ينتج عنه فقدان الأصدقاء فى المكان القديم الذى كان يعيش فيه، لكن الأمر ليس بذلك السوء لأنه أيضًا من الممكن أن يتضمن الدخول فى علاقات جديدة فى المكان الجديد الذى سوف ينتقل إليه.

تفسير رؤية الكلب الأسود فى المنام لـ ابن سيرين

من يرى فى منامه كلبا أسود اللون، ولكن كان مخلصا لصاحبه ويطيعه فى كل ما يأمره به، يقول «ابن سيرين» إن هذه الرؤيا ليست شرا كما يظن البعض ولكنها تشير إلى حب الناس لهذا الشخص ووجود الكثير من الأشخاص المخلصين له ويحبون خدمته دائما.

وأضاف: أما من يرى كلبا أسود وكان شرسا ويتصرف بوحشية فهذه الرؤيا تشير إلى وجود عدو متربص بهذا الشخص ويريد أن يلحق الأذى والضر به، ولكن الله سينصره عليه، والله أعلم.

وتابع ابن سيرين فى تفسير حلم الكلب الأسود: ومن رأى الكلب الأسود يقوم بمهاجمته وعضه، فتلك الرؤيا تشير إلى وقوعه فى كارثة أو مشكلة كبرى، وسيصعب عليه الخروج منها، وعليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى حتى تمر هذه الأزمة ويصبر عليها حتى تنقضى.

وأوضح أنه فى حالة إذا رأى الشخص أن هناك كلبا أسود يحاول تمزيق ملابسه فهذه الرؤيا تشير إلى أن هناك سرا ما كان يخبئه عن الناس، وأن أسراره ستنكشف أمام الناس، ما سيسبب له الأذى النفسى الشديد، وقد تشير هذه الرؤيا أيضًا إلى سيطرة مشاعر الحزن والقلق على الرائى والهموم التى تثقل كاهله بسبب كثرة الديون أو المشكلات التى يعانى منها.

تفسير حلم «عضة الكلب»

من يرى فى المنام أن هناك كلبًا «يعض» أحد المقربين منه، فهذه الرؤيا وفقًا لابن سيرين تشير إلى اقتراب انتصار الرائى على أعدائه، ولكن رؤيته هو ذاته تشير إلى الضرر الذى سيلحق بالرائى وتشير إلى وجود بعض الأشخاص السيئين فى حياة صاحب الرؤيا الذين يدبرون له المصائب والمكائد.

وفى تفسير ابن سيرين لرؤية هجوم الكلاب السوداء «تفسير حلم عضة الكلب» أنها تشير إلى تعرض الرائى للغدر والخيانة من قبل المحيطين به بالرغم من أنه يثق بهم، وفى بعض تفسيراته نجده يقول إن تلك الرؤيا قد تشير إلى ارتكاب الرائى بعض الذنوب أو المعاصى وأعماله السيئة.

تفسير حلم الكلب الأسود للحامل والمطلقة والأرملة

يشير إلى وجود أشخاص خبثاء فى حياة الشخص بحسب ابن سيرين، كما يشير الكلب فى منام المرأة المطلقة إلى طليقها، أما حلم الكلب فى منام الأرملة فيشير لوجود شخص طامع فى مالها، «والله أعلم».

وللمرأة الحامل هناك العديد من التفسيرات والدلالات المختلفة التى تتمثل فيما يلى: يرى علماء التفسير أن رؤية الكلب الأسود فى منام المرأة الحامل تشير إلى وجود أشخاص غير مخلصين حولها، ويريدون إيقاعها فى الأذى والضرر.

تفسير رؤية الكلب الأسود فى المنام للعزباء

الفتاة العزباء التى ترى الكلب الأسود فى منزلها، تشير إلى أنها تمر بحالة نفسية صعبة وسيئة بسبب بعض الخلافات أو المشكلات التى تتواجد فى بيتها أو خلافات مع الأصدقاء.

وقد تشير رؤية الكلب الأسود أيضا فى المنام للعزباء إلى وجود شخص غير مناسب لها أو غير صالح يريد أن يرتبط بها أو يتزوجها، ويجب عليها أن تركز جيدا وتتأنى فى الاختيار حتى لا تقع فى شراك هذا الشخص غير السوى.

ولو رأت الفتاة العزباء أن هناك كلبا أسود اللون يحاول أن يتقرب منها وهى تسير، فتلك الرؤيا تشير إلى حظها السيئ والأخبار السيئة التى ستسمعها خلال الفترة القادمة، ولو رأت أنها تهرب منه وتستطيع أن تفلت منه فهذا المنام يدل على التغلب على الأزمات والمشكلات التى تواجهها.

خير أم شر تفسير رؤية الكلب الأسود فى المنام رؤية الكلب الأسود فى المنام لابن سيرين الكلب الأسود ابن سيرين الكلاب السوداء تفسير الحلم عضة الكلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. هتدفع كام حسب منطقتك

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

مرتبات شهر ديسمبر 2025

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة

الدكتورة الراقصة شروق قاسم

من البالطو الأبيض إلى أضواء الكباريه | قصة شروق مفجرة الجدل طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا

فتاة البشعة

حقيقة قصة فتاة البشعة .. وحكاية تعاطف المواطنين مع بوسي

ترشيحاتنا

منتخب مصر

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الإمارات في كأس العرب

كأس العالم

الاتحاد البلجيكي بشأن قرعة كأس العالم: مجموعة فرنسا ستكون الأصعب

منتخب مصر

التاريخ ينصف الفراعنة.. ماذا قدم منتخب مصر أمام بلجيكا ونيوزيلندا وإيران في المواجهات المباشرة؟

بالصور

سر تتبيلة برجر البيت التي أشعلت السوشيال ميديا.. وصفة المطاعم بالمكونات

سرّ تتبيلة برجر البيت التي أشعلت السوشيال ميديا في 2025… وصفة المطاعم بالمكونات الأصلية
سرّ تتبيلة برجر البيت التي أشعلت السوشيال ميديا في 2025… وصفة المطاعم بالمكونات الأصلية
سرّ تتبيلة برجر البيت التي أشعلت السوشيال ميديا في 2025… وصفة المطاعم بالمكونات الأصلية

بسكويت محشي بالشيكولاتة للأطفال.. المكونات وخطوات التحضير

بسكويت محشي بالشيكولاتة
بسكويت محشي بالشيكولاتة
بسكويت محشي بالشيكولاتة

جاتوه الشاتو السريع .. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

جاتوه الشاتو
جاتوه الشاتو
جاتوه الشاتو

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة
برج الحوت حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة
برج الحوت حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة

فيديو

تمثيل المخرج محمد سامي

10سنين بقوله لازم تمثل.. مي عمر تكشف موهبة زوجها المدفونة

هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البريميرليغ

هالاند يكسر رقم لم يتحطم منذ 1995| | ما القصة؟

تامر عاشور

متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد