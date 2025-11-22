بعد عقر كلب مسعور لـ 20 شخصا في أسيوط .. هذه هي الإسعافات الأولية

فزع كبير سيطر على أهالي قرية العتمانية في محافظة أسيوط صباح اليوم، بعد أن عقر كلب مسعور 20 شخصًا وسبب لهم جروح متفرقة بالجسم.

لدغات الحيوانات ناتجة عن الحيوانات الأليفة - مثل القطط والكلاب والهامستر والسلاحف. أو قد تكون اللدغات من حيوانات المزرعة أو الحيوانات البرية. يعتمد نوع الرعاية المطلوبة على مدى عمق اللدغة ونوع الحيوان الذي تسبب فيها.



قد تحتاج إلى دواء لمكافحة العدوى. أو قد تحتاج إلى لقاح الكزاز أو لقاح داء الكلب. الحيوانات البرية التي قد تحمل داء الكلب هي ذئاب البراري والثعالب والراكون والظربان والخفافيش وغيرها. قد تحمل الحيوانات الأليفة في الهواء الطلق داء الكلب إذا كانت مريضة أو غير ملقحة أو ضالة وتعيش في المناطق التي يحدث فيها داء الكلب في الحيوانات الأليفة.



علاج عقر الكلب



للعناية بلدغة حيوان بسيطة أو جرح مخلب، مثل الجرح الذي يكسر الجلد فقط، اتبع الخطوات التالية:



اغسل الجرح بالماء والصابون.

ضع كريم أو مرهم مضاد حيوي وقم بتغطية اللدغة بضمادة نظيفة.

متى تتصل بطبيبك؟

اطلب الرعاية الطبية الفورية إذا:

الجرح هو ثقب عميق أو أنك لست متأكدا من مدى خطورته.

الجلد ممزق بشدة أو محطم أو ينزف بشدة. قم أولا بالضغط بضمادة أو قطعة قماش نظيفة لإيقاف النزيف.

تلاحظ زيادة التورم أو تغير لون البشرة أو الألم أو النزف. هذه علامات العدوى.

أنت لست متأكدا مما إذا كان الحيوان الذي عضك مصابا بداء الكلب.

إذا لم تكن قد حصلت على لقاح الكزاز في السنوات الخمس الماضية وكان الجرح عميقا أو متسخا، فقد يوصي أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك بمعزز. احصل على جرعة معززة في غضون 48 ساعة من إصابتك.

إذا كان الجرح ناتجا عن قطة أو كلب، فحاول التأكد من أن التطعيم ضد داء الكلب محدث.

