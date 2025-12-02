قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

لخلافهم على شراء كلب.. الإعدام لشخص والسجن 15عاما لآخر في إنهاء حياة شاب بالدقهلية

همت الحسينى

قضت جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية بالإعدام شنقا لشخص والسجن المشدد 15 عاما لأحد المتهمين والسجن 5 أعوام  لاثنين آخرين وبراءة ثلاثة آخرين في واقعة اتهامهم بقتل شاب لخلافات سابقة فيما بينهم على شراء كلب بمدينة نبروه.

وأصدرت المحكمة حكم اول درجة بالإعدام شنقا على المتهم فتحي طلعت بدير فرج أبو راشد ، والسجن المشدد 5 اعوام  لكل من :محمد فتحي طلعت بدير فرج أبو راشد، ومحمد السعودي الششتاوي.
كما قضت  بالسجن المشدد 15 عاما على المتهم عبد الله الصباحي عبد الوهاب الشرييني، وبراءة 3 متهمين من الجناية وهم:عمر فتحي طلعت بدير فرج  (طفل)،طلعت محمد طلعت بدير فرج ابو راشد،محمد الصباحي عبد الوهاب الشربيني.
 صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد البهنساوي، وعضوية المستشارين محمد محمد عطية، وعبدالعزيز متولي عبدالعزيز في القضية رقم 14029 لسنة 2024 والمقيدة برقم 6136 كلي جنوب المنصورة.
  كان المستشار خيري فخري، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، قد أحال كل من: فتحي طلعت بدير فرج أبو راشد (محبوس)57 عاما، و محمد فتحي طلعت بدير فرج أبو راشد (هارب)، وعمر فتحي طلعت بدير فرج أبو راشد (طفل) (محبوس) 16 عاما، وطلعت محمد طلعت بدير فرج ابو راشد (محبوس) ٢٤ عاما، ومحمد الصباحي عبد الوهاب الشرييني (هارب)، وعبد الله الصباحي عبد الوهاب الشرييني (هارب)، محمد السعودي الششتاوي (هارب) الى محكمة الجنايات المختصة لانهم في ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٤م  بمركز نبروه - محافظة الدقهلية قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليه م"حمد إسماعيل عبد اللطيف الإمبابي"، وذلك بقصد ترويعه وتخويفه والحاق الأذى به لفرض السطوة عليه 

وقد ترتب على تلك الجريمة الجرائم التالية، قتلوا المجني عليه محمد إسماعيل عبد اللطيف الإمبابي - عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم وبيتوا النية على قتله،
وشهد والد المجني عليه فى تحقيقات النيابة العامة إنه تلقى نبأ إصابة نجله المتوفى ونما الى سمعة قيام المتهمين بالتعدي على نجله بالضرب وأحدثوا ما به من الإصابات التي أدت إلى وفاته  أثر الخلافات السابقة.
.

الدقهلية جنايات حكم نبروه

