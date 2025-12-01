إصابة شخصين في تصادم بين موتوسيكلين بالدقهلية

أصيب شخصان باصابات متفرقة في اصطدام موتوسيكلين بمنطقة الصوفي

بميت غمر بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالقرب من منطقة الصوفى بوقوع حادث تصادم موتوسيكلين ما أدى إلى إصابة وليد محي الدين محمد عامر (أمين شرطة في إداره شرطة النقل والمواصلات)46 عاما وإصابته بكسر بالمشطة الرابع والخامسة بالقدم اليمني وكسر بالمشطة الرابعة باليد اليمني وصلاح الشحات أحمد محمد 50 عاما وإصابته كسر بالمشطة الرابعة والخامسة وكسر بالسلامية القريبه للبنصر الأيمن كسر بالمشطة الرابعة والخامسة بالقدم اليمني وكسر بالسلامية القريبه للأصبع الثاني والتالت والرابعا والخامسة للقدم اليمني وجرح متهتك بالقدم اليمني جروح متفرقه باليد اليمني .

تم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.