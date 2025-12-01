لجنة العضوية تستقبل المتقدمين الجدد للحصول على عضوية الأهلي

واصلت لجنة العضوية بالأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، استقبال الراغبين الجدد في الحصول على عضوية النادي، وذلك بالمقر الرئيسي وفروع النادي بمدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة. وشهدت الأيام الماضية إقبالًا متزايدًا من المتقدمين الجدد للحصول على عضوية الأهلي، بالتزامن مع الطفرة الإنشائية الكبيرة داخل النادي وتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء.

كما يأتي هذا الإقبال المتزايد على عضوية الأهلي انعكاسًا لاهتمام الإدارة بتوسيع قاعدة عضويته، وتوفير بيئة رياضية واجتماعية متكاملة للأسر إلى جانب الرؤية الشاملة في إنشاء المزيد من الفروع.

ويواصل الأهلي إنشاء وتطوير مجمعات صالات الألعاب الرياضية، وتحسين الملاعب وتزويدها بأحدث التقنيات، بما يمنح الأعضاء تجربة مميزة تمكنهم من ممارسة أنشطتهم في أفضل الظروف والاستمتاع بأجواء النادي في مختلف فروعه من خلال الاهتمام بأماكن جلوس الأعضاء وتزويدها بالشاشات الكبيرة والاهتمام بألعاب الأطفال.

وشهدت الفترة الماضية تنفيذ خطة إنشائية متكاملة داخل فروع الأهلي لتحقيق أقصى استفادة لعضو النادي، وإنشاء حمامات السباحة بما يخدم الأعضاء والفرق الرياضية.