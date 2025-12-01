منتخب مصر يعلن قائمة معسكر ديسمبر استعدادا لـ كأس الأمم الإفريقية 2025

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب، في الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

وينطلق معسكر الفراعنة بعد غد، الأربعاء 3 ديسمبر، وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي أحمد الشناوي مصطفي شوبير محمد صبحـي

محمد هاني أحمد عيد رامي ربيعة خالد صبحي ياسر إبراهيم محمد إسماعيل حسام عبد المجيد محمد حمدي أحمد فتوح

مروان عطيـة حمدي فتحي مهند لاشيـن محمود صابر محمد شحاته إمام عاشور أحمد سيد زيزو محمود تريزيجيه إبراهيم عادل مصطفى فتحي عمر مرموش محمد صلاح.

مصطفى محمد صلاح محسن أسامة فيصل.

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن القائمة النهائية للاعبين التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا سيتم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقي يوم 11 ديسمبر من الشهر الجاري.

وأضاف إبراهيم حسن أن الفريق سيبدأ يوم 3 ديسمبر بمعسكر مفتوح، ثم الدخول في معسكر مغلق يوم 7 ديسمبر؛ استعدادا لخوض ودية نيجيريا يوم 14 ديسمبر الجاري باستاد القاهرة.

وفت إلى أن المنتخب سيسافر يوم 17 إلى المغرب؛ استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

و⁠يبدأ منتخب مصر مبارياته ببطولة أمم إفريقيا يوم 22 ديسمبر بمواجهة زيمبابوي، ثم جنوب إفريقيا يوم 26، وأنجولا يوم 29 ديسمبر في دور المجموعات.