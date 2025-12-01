13 ميدالية وراء احتفال الرئيس السيسي بلاعبي منتخب مصر للكاراتيه

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لاعبي منتخب مصر للكاراتيه بعدما حقق فراعنة الكاراتيه 13 ميدالية متنوعة، فى بطولة العالم للكبار وذوى الاحتياجات الخاصة ، التى يستضيفها استاد القاهرة بعد غياب ٣٨ عاما .

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمي : أتوجه بالتهنئة القلبية إلى منتخب مصر للكاراتيه، كبارًا وذوي الاحتياجات الخاصة، على الإنجاز التاريخي الذي تحقق بتصدر مصر الترتيب العام لدول العالم في بطولة العالم للكاراتيه، التي استضافتها مصر مؤخراً.

وأضاف : ولا يقل هذا الإنجاز أهمية عما حققه منتخب مصر للسلاح، الذي توج بذهبية كأس العالم لسيف المبارزة تحت ٢٠ سنة في هونج كونج، بعد أداء مشرف يليق بمكانة مصر وريادتها العالمية.

وأكمل : إن أبناءنا الرياضيين يثبتون يومًا بعد يوم أن مصر قادرة على صناعة الإنجازات في شتى الميادين بعزيمتهم الصلبة و إصرارهم الدائم على حصد البطولات.

وأختتم الرئيس قائلا : حفظ الله مصر وأبطالها، ووفقهم لمزيد من النجاحات والبطولات التي ترفع راية الوطن عاليًا بين الأمم.

وحقق فراعنة الكاراتيه 13 ميدالية متنوعة ، فى بطولة العالم للكبار وذوى الاحتياجات الخاصة ،التى يستضيفها استاد القاهرة بعد غياب ٣٨ عاما برعاية دولة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى ودعم د. اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وتصدر فراعنة الكاراتيه الكبار التصنيف العام ب 4ميداليات متنوعة ، بواقع 3 ميداليات ذهبية من نصيب احلام يوسف عبد الله ممدوح يوسف بدوى بالإضافة إلى ميدالية برونزية حصلت عليها اللاعبة آية هشام في إنجاز لاول مرة يتحقق في تاريخ الكاراتيه المصري

ومن ناحية أخرى، توج منتخب مصر لذوي الاحتياجات الخاصة بلقب بطولة العالم للكاراتيه «القاهرة 2025»، بعد أداء استثنائي أكد استمرار الريادة المصرية في هذه البطولة للعام الثالث على التوالي.

وجاءت النسخة الحالية، المقامة حاليًا بالصالة المغطاة الرئيسية بإستاد القاهرة الدولي، لتبرز نجاح التنظيم المصري وإشادة الوفود المشاركة بالمستوى الفني والإداري المتميز.

واعتلت مصر صدارة جدول ترتيب ميداليات ذوى الاحتياجات برصيد 9 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و 4 ميداليات برونزيات، متفوقة على إيطاليا التي جاءت في المركز الثاني بأربع ميداليات.

ونجح أبطال مصر في حصد أربع ميداليات ذهبية أحرزها كلًا من، عبد العزيز عاصم «إعاقة حركية»، وفاطمة عبد البديع «إعاقة حركية»، وأحمد وحيد «إعاقة فكرية»، وروان خليل «إعاقة بصرية».

كما نالت البطلة مروة أحمد الميدالية الفضية في منافسات الإعاقة البصرية، فيما أضاف اللاعبون سلمى علاء الدين، وجودي أشرف، وجنى عبد البديع، وعبد الرحمن إيهاب أربع ميداليات برونزية.

وحقق عدد من لاعبي المنتخب مراكز متقدمة، بعدما جاء كل من رحاب أنور، ومحمد اللقاني، وحازم صاير الصباغ «إعاقة دوان»، وأدهم السيد «إعاقة فكرية»، ومصطفى أبو الفتوح «إعاقة فكرية» في المركز الخامس بمنافساتهم المختلفة.

وقدم محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، التهنئة لدولة رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ولاعبي المنتخب عقب هذا الإنجاز الكبير، مؤكدًا فخره بالمستوى الذي ظهر به اللاعبون في منافسات، وما قدموه من أداء مشرف يليق باسم مصر.

وأشاد الدهراوي بجهود الأجهزة الفنية والإدارية، وبالتزام اللاعبين وإصرارهم على تحقيق أفضل النتائج، موضحا أن الاتحاد سيواصل دعم أبطاله وتوفير كل السبل اللازمة لمواصلة مسيرة النجاح على الساحة الدولية.