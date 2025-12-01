رئيس جامعة دمنهور: دور مصر ريادي في الصناعات العسكرية

شارك الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، اليوم الإثنين في افتتاح فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2025»، والذي انطلقت فعاليات أعمال دورته الرابعة اليوم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، أرض المعارض الدولية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة واسعة من كبار الوفود الرسمية والعسكرية والخبراء وصناع القرار في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية من مختلف دول العالم.

من جانبه أعرب "رئيس جامعة دمنهور" عن بالغ سعادته وفخره بالمشاركة في افتتاح فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2025»، مؤكدا حرص جامعة دمنهور على المشاركة في هذا الحدث العالمي لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل الذي تشهده الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الرشيدة، وتعزيز دور المؤسسات الأكاديمية في دعم توجهات الدولة نحو الابتكار والتحديث وتوطين التكنولوجيا.

وأشاد "ترابيس" بتنظيم مصر لهذا الحدث الدولي البارز الذي يجسد المكانة الإقليمية والدولية لمصر، مشيدا بالجهود الوطنية المخلصة والتكامل التام بين الجهات المصرية المشاركة فـي المعرض ليخرج بهذا الشكل المشرّف، وبما يليق بمصر ومكانتها الرائدة في مجال الصناعات العسكرية بالشرق الأوسط وأفريقيا، لافتا إلى أن هذا الحدث يبرهن على نجاح رؤية القيادة السياسية في بناء جمهورية جديدة قادرة على المنافسة وقيادة التطور في مختلف المجالات، ومن بينها الصناعات الدفاعية التي تُعد ركيزة أساسية لحماية مقدرات الوطن وتعزيز أمنه القومي.

وأكد "ترابيس"، أن "EDEX 2025" يعد امتداد للنسخ الثلاث السابقة من المعرض، والتي استطاعت مصر من خلالها إيصال رسالة للعالم عن مدى التطور والتقدم التكنولوجي للصناعات الدفاعية المصرية، وتأكيدا بأن مصر دولة آمنة ومستقرة وقادرة على تنظيم المعارض الدولية الكبرى بمنتهى الكفاءة، فمصر هي مهد الحضارات وأرض السلام ومقصد المستقبل.

هذا وقد ثمن "ترابيس" جهود القيادة السياسية الحثيثة لدعم العلم والابتكار والصناعة، مؤكدا أن الجامعات المصرية شريك أصيل في تحقيق هذه الرؤية من خلال إعداد كوادر مؤهلة وتمكين العقول الشابة من الإسهام في بناء مستقبل الدولة، مشيراً إلى أن تنظيم مصر لمعرض «إيديكس» بهذا المستوى العالمي يُجسّد رؤية القيادة السياسية الرشيدة وقدرتها على وضع مصر في صدارة الدول القادرة على صناعة مستقبلها، وأن هذا الحدث الدولي لا يُعد مجرد معرض للصناعات الدفاعية، بل منصة استراتيجية تعكس قوة الدولة المصرية ونجاح مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن جامعة دمنهور تؤمن بأن دعم القيادة السياسية للعلوم والتكنولوجيا يمثل حجر الزاوية في التنمية الشاملة، وأن تكامل مؤسسات الدولة، هو الطريق نحو تحقيق نهضة صناعية وتكنولوجية قادرة على تلبية احتياجات الأمن القومي وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.



جدير بالذكر أن المعرض يجمع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الدفاع والتسليح (البرية - البحرية - الجوية)، بما يمكّن من الاستفادة من الخبرات المختلفة لدول العالم، و الإطلاع على أحدث التكنولوجيات التي تساعد على تطوير منتجاتنا والعمل علي زيادة نسبة تعميق التصنيع المحلى.