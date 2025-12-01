قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صورة أوقعت حسام حبيب في ورطة.. هل وقع في الفخ؟
وزير الداخلية الفرنسي يحذر: حظر الحجاب وصيام رمضان يسيء لمواطنينا المسلمين
الداخلية تكشف تفاصيل تعدي سيدة على نجل زوجها في الفيوم
قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان
سماعة الرأس موتورولا Moto Buds Loop .. تحت المجهر
500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة
البرهان يحدد شرطا واحدا لحل الأزمة السودانية.. تعرف عليه
كأس العرب .. عمر خربين يسجل هدفا عالميا لمنتخب سوريا أمام تونس
مساعدات سعودية إلى فلسطين بقيمة 90 مليون دولار
تحذير أوروبي من تصعيد إسرائيلي محتمل ضد إيران خلال العام المقبل
مدرعات وربات قتالية ومنصات إطلاق مسيرات في جناح شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية بمعرض إيديكس 2025
صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
توك شو

صورة أوقعت حسام حبيب في ورطة.. هل وقع في الفخ؟

حسام حبيب وشيراز
حسام حبيب وشيراز
محمد شحتة

أوقعت المطربة اللبنانية شيراز، الفنان حسام حبيب في ورطة مؤخرا، بعدما نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام

ورطة حسام حبيب

وظهر حسام حبيب في الصورة، بشكل متقارب جدا وكأنه يحضنها، وذلك في أول ظهور لهما معًا عقب تداول أنباء عن ارتباطهما، وذلك بعد انفصال حبيب الأخير عن الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وكانت شيراز قد كشفت في وقت سابق عن وجود عدة مشاريع فنية مشتركة تجمعها بحسام حبيب دون الإفصاح عن تفاصيلها، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا علاقة لها بأي خلافات أو أزمات ارتبطت بواقعة انفصال حبيب عن شيرين.

صورة حسام حبيب وشيراز

كما أعلنت شيراز مؤخرًا عن تعاونها مع شركة ماستركارد العالمية، لتصبح أول فنانة عربية تتعاون مع العلامة في عمل فني.

تعليق حسام حبيب على الصورة

وحسم الفنان حسام حبيب الجدل الدائر خلال الأيام الماضية بشأن الأنباء المتداولة حول ارتباطه بالمطربة اللبنانية شيراز، بعد انتشار صورة تجمعهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي فتحت الباب أمام سيل من الشائعات حول طبيعة العلاقة بينهما.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، نفى حبيب بشكل قاطع صحة ما تردد، موضحًا أن الصورة المنتشرة قديمة للغاية. وقال: "صورتي مع المطربة اللبنانية شيراز قديمة جدًا،

وأضاف أن الصورة أعيد تداولها بطريقة توحي بأنها حديثة، ما ساهم في انتشار الشائعات بصورة مبالغ فيها، مؤكدًا أن العلاقة بينها لا تتجاوز حدود الزمالة القديمة.

وتابع: "ما يتردد عن ارتباطي بشيراز  غير صحيح  ، وكل الكلام المنتشر كذب، والشائعات زادت ."

وأكد أن التضخيم في تداول الصورة ساهم في تضليل الجمهور وانتشار معلومات غير حقيقية.

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

