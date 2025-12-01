صورة أوقعت حسام حبيب في ورطة.. هل وقع في الفخ؟

أوقعت المطربة اللبنانية شيراز، الفنان حسام حبيب في ورطة مؤخرا، بعدما نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام

ورطة حسام حبيب

وظهر حسام حبيب في الصورة، بشكل متقارب جدا وكأنه يحضنها، وذلك في أول ظهور لهما معًا عقب تداول أنباء عن ارتباطهما، وذلك بعد انفصال حبيب الأخير عن الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وكانت شيراز قد كشفت في وقت سابق عن وجود عدة مشاريع فنية مشتركة تجمعها بحسام حبيب دون الإفصاح عن تفاصيلها، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا علاقة لها بأي خلافات أو أزمات ارتبطت بواقعة انفصال حبيب عن شيرين.

كما أعلنت شيراز مؤخرًا عن تعاونها مع شركة ماستركارد العالمية، لتصبح أول فنانة عربية تتعاون مع العلامة في عمل فني.

تعليق حسام حبيب على الصورة

وحسم الفنان حسام حبيب الجدل الدائر خلال الأيام الماضية بشأن الأنباء المتداولة حول ارتباطه بالمطربة اللبنانية شيراز، بعد انتشار صورة تجمعهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي فتحت الباب أمام سيل من الشائعات حول طبيعة العلاقة بينهما.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، نفى حبيب بشكل قاطع صحة ما تردد، موضحًا أن الصورة المنتشرة قديمة للغاية. وقال: "صورتي مع المطربة اللبنانية شيراز قديمة جدًا،

وأضاف أن الصورة أعيد تداولها بطريقة توحي بأنها حديثة، ما ساهم في انتشار الشائعات بصورة مبالغ فيها، مؤكدًا أن العلاقة بينها لا تتجاوز حدود الزمالة القديمة.

وتابع: "ما يتردد عن ارتباطي بشيراز غير صحيح ، وكل الكلام المنتشر كذب، والشائعات زادت ."

وأكد أن التضخيم في تداول الصورة ساهم في تضليل الجمهور وانتشار معلومات غير حقيقية.