فرقة "نجوم مصرية" يشعلون معهد الموسيقي العربية بروائع الزمن الجميل.. صور

شهد مسرح معهد الموسيقى العربية سهرة غنائية طربية لروائع زمن الفن الجميل قدمها مطربي فرقة "نجوم مصرية" بقيادة المايسترو مصطفى مهدي وبحضور كامل العدد.



أحيا أولى فقرات الحفل الشقيقتان التوأم مريم وسارة المهندس بآداء مبهج لأغنية "ألو ألو إحنا هنا" الشهيرة للفنانتين شادية وفاتن حمامة بفيلم "موعد مع الحياة" عام 1953 والتي تفاعل معها جمهور الحفل.



وتصاعدت الحالة الطربية مع الفنانة هبة سليمان التي قدمت "نسم علينا الهوا" لفيروز و "اخد حبيبي" لفايزة أحمد .

ونالت المطربة مي حمدي المزيد من هتافات الاعجاب عندما قدمت اغنيتي " آه لو قابلتك" ، "في يوم وليلة" لوردة.

كما قدم المطرب محمود أنيس آداء رائع لاغنية "قارئة الفنجان" للعندليب عبد الحليم حافظ.

وتألقت آية سلطان بأغنية"روحي وروحك حبايب" لوردة و"مدام تحب بتنكر ليه" لاسمهان .

واستمتع الجمهور بآداء محمد ابو هميلة ل "ليالي الحلمية" لمحمد الحلو و"لما الشتا" وعنوان بيتنا" لعلي الحجار.

كما اشعلت حنان الخولي الحفل بآداء طربي مميز بأغنية "فكروني" لكوكب الشرق أم كلثوم.

وكان مسك الختام مع المطرب ياسر العشري الذي تألق بأغنية "طاير يا هوي" لمحمد رشدي و أغنيته الخاصة "عارف تنساني".

وفي ختام الحفل حرص الجمهور على تحية فرقة" نجوم مصرية" بعاصفة من التصفيق الحار بقيادة المايسترو مصطفى مهدي خميس تحت إشراف أسماء الخولي مديرة الفرقة.



فرقة "نجوم مصرية" أسسها المايسترو وصوليست الكمان بدار الأوبرا مصطفى مهدي، وتضم عددا من الأصوات المميزة، وقدمت العديد من الحفلات التي لاقت نجاحا كبيرا في دار الأوبرا، وقصر المانسترلي، وقصر الأمير بشتاك، وغيرها.