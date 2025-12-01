EDEX 2025| من جناح الإنتاج الحربي.. مباحثات مصرية–أردني لتصنيع أنظمة دفاعية مشتركة

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء المهندس مفرح الطراونة رئيس هيئة مديري المركز الأردني للتصميم والتطوير، جاء ذلك بجناح الوزارة في ختام فاعليات اليوم الأول من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، في الفترة من 1 حتى 4 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

حرص الوزير "محمد صلاح" على الترحيب بالوفد الأردني، مؤكداً علي عمق ومتانة العلاقات بين الدولتين والشعبين الشقيقين، مثمنًا المشاركة الفعالة للشركات الأردنية في"EDEX 2025" والذى يعد واحدًا من أهم المعارض المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية على المستوى الإقليمي والعالمي، ويعتبر ملتقى لتبادل الخبرات والمعلومات الفنية بين المشاركين، كما يعد فرصة للإطلاع على التكنولوجيات الحديثة التي يتم الاستعانة بها فى الصناعات الدفاعية لمختلف دول العالم.

EDEX 2025

عقب ذلك استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى المهمة الرئيسية للوزارة ودورها في مجال التصنيع العسكري والمدني في مصر، كما استعرض أحدث المنتجات العسكرية التي تشارك بها الشركات التابعة للوزارة في النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" ، وشهد اللقاء مناقشة إمكانية التعاون بين الجانبين فى عدد من مجالات التصنيع العسكري.



من جانبه أوضح اللواء المهندس مفرح الطراونة رئيس هيئة مديري المركز الأردني للتصميم والتطوير، أنه تم تأسيس المركز في عام 1999 كمؤسسة (عسكرية / مدنية) مستقلة تعمل تحت مظلة القوات المسلحة الأردنية، ليكون مركزًا رائدًا في البحث والتصميم والتطوير والتصنيع في مجالات الأنظمة الدفاعية المختلفة، ويتبع المركز العديد من القطاعات الصناعية والخدمية منها (قطاع الآليات، قطاع الأسلحة والذخائر، قطاع معدات القوات، قطاع الإلكترونيات والإلكتروبصريات، قطاع الخدمات المساندة، قطاع تكنولوجيا المستقبل، قطاع التحليل الجنائي الرقمي ومهارات الاستجابة للحوادث) .



وأعرب "الطراونة" عن اهتمام المركز الأردني للتصميم والتطوير بتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع مختلف الجهات والشركات المشاركة بالمعرض وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربي خاصة بعد ما شاهده من تطور ملحوظ في المنتجات العسكرية التي تشارك بها الوزارة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025".