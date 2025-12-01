هشام طلعت مصطفى: نستهدف تقديم تجربة عمرانية جديدة لأكثر من 1.5 مليون نسمة خارج مصر حتى 2030

أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن المجموعة تستثمر أكثر من 5 مليارات دولار في مشروعيها الجديدين "جود" و"يامال" في سلطنة عُمان بإجمالي نحو 15 ألف وحدة سكنية، لتقدم مفهوم جديد للمدن الذكية والوجهات الساحلية بمعايير عالمية، بما يتوافق مع أهداف رؤية عُمان 2040.

وأضاف هشام طلعت أن اختيار سلطنة عمان جاء استنادًا إلى خبرة المجموعة العالمية التي تمتد لأكثر من 55 عامًا في مجال التطوير العقاري، وبناءً على دراسات دقيقة لضمان تكرار النجاحات التي حققتها المجموعة في مصر من خلال تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة.

جاء ذلك خلال فعاليات تدشين مشروعي جود ويامال برعاية ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني ، وبحضور الدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وهشام طلعت، رئيس مجموعة طلعت مصطفى مسقط للتطوير العقاري، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسئولين بسلطنة عمان وكبار قيادات مجموعة طلعت مصطفى .

وأشار هشام طلعت إلى أن المجموعة تتبنى معايير عالمية في جميع مشروعاتها، حيث توفر جودة حياة راقية وخدمات متكاملة مع مراعاة عناصر الاستدامة لصالح الأجيال القادمة، وتقديم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع. كما تخطط المجموعة لتطبيق هذه المعايير في السوق العماني، لتقديم تجربة عمرانية فريدة لأكثر من 1.5 مليون نسمة خلال الفترة من 2025 حتى 2030 في عمان، العراق، والسعودية.

هذا وقد أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن بدء إطلاق البيع للوحدات بمشروعيها "يامال Yamal" و "جود Jood" غداً الثلاثاء 2 ديسمبر، واللذان يمتدا على مساحة تربو على 4.9 مليون متر مربع .

"يامال" المشروع الساحلي: مجتمع سياحي وسكني راقي ومتميز بالمنومة على ساحل خليج عُمان بواجهة شاطئية تصل إلى 1,760 متر، يوفر أسلوب حياة متكامل يجمع بين الفخامة، الترفيه، المارينا العالمية، الرياضات البحرية، والفنادق العالمية، والخدمات المتكاملة مع وحدات سكنية متنوعة مطلة على البحر والمارينا.

"جود" المشروع السكني: مشروع متكامل الخدمات بمدينة السلطان هيثم يُقدم مفهوم جديد للمجتمعات الذكية المستدامة، يضم وحدات سكنية متنوعة، مساحات خضراء شاسعة، مرافق خدمية وتجارية، وترفيهية، وطبية وتعليمية، إلى جانب نادي اجتماعي رياضي .

وتعد مجموعة طلعت مصطفى من أكبر المطورين العقاريين في الشرق الأوسط، وواحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر، وتُصنف ضمن أكبر 6% من الشركات في الأسواق الناشئة في افريقيا والشرق الأوسط وامريكا اللاتينية بقيمة سوقية تتجاوز 149 مليار جنيه بما يعادل 3,1 مليار دولار، وترجع تلك المكانة البارزة للمجموعة إلى تنوع أصول المجموعة الفندقية والعقارية والقيمة الكامنة في محفظة المجموعة، ونجاح المجموعة على مدى اكثر من 55 عاماً في تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات ذكية ومستدامة.