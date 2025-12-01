قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى تصبح زينة المرأة مخالفة شرعا؟.. أمين الإفتاء تحدد الضابط الشرعي
الوطنية للانتخابات: الإقبال ملحوظ على التصويت في الدول العربية ولم يتم إخطارنا بوجود أي تجاوزات
حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد
روسيا تضرب دنيبرو بعنف… هجوم جديد يعيد الحرب الأوكرانية لنقطة الاشتعال
رسميا.. كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مجلس التأديب
"نيويورك تايمز": مستشار ترامب للتكنولوجيا يستغل منصبه لمصالحه الشخصية
استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابط خلال حملة مداهمة أمنية بقنا
حجب 34 رابطا إلكترونيا انتهكت حقوق العرض الحصرية الخاصة بإحدى المنصات
حسام حسن يعلن القائمة الأولية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية
أمين الإفتاء يوضح المعنى الصحيح لحديث "لولا حواء لم تخن أنثى زوجها"
وظائف محطة الضبعة النووية.. شروط التقديم والمستندات المطلوبة
القبض على دجال أوهم المواطنين بعلاجهم روحانيا بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هشام طلعت مصطفى: نستهدف تقديم تجربة عمرانية جديدة لأكثر من 1.5 مليون نسمة خارج مصر حتى 2030

طلعت مصطفى
طلعت مصطفى
أحمد عبد القوى

أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن المجموعة تستثمر أكثر من 5  مليارات دولار في مشروعيها الجديدين "جود" و"يامال" في سلطنة عُمان بإجمالي نحو 15 ألف وحدة سكنية، لتقدم مفهوم جديد للمدن الذكية والوجهات الساحلية بمعايير عالمية، بما يتوافق مع أهداف رؤية عُمان 2040.

وأضاف هشام طلعت أن اختيار سلطنة عمان جاء استنادًا إلى خبرة المجموعة العالمية التي تمتد لأكثر من 55 عامًا في مجال التطوير العقاري، وبناءً على دراسات دقيقة لضمان تكرار النجاحات التي حققتها المجموعة في مصر من خلال تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة.

جاء ذلك خلال فعاليات تدشين مشروعي جود ويامال برعاية ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني ، وبحضور الدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وهشام طلعت، رئيس مجموعة طلعت مصطفى مسقط للتطوير العقاري، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسئولين بسلطنة عمان وكبار قيادات مجموعة طلعت مصطفى .

وأشار هشام طلعت إلى أن المجموعة تتبنى معايير عالمية في جميع مشروعاتها، حيث توفر جودة حياة راقية وخدمات متكاملة مع مراعاة عناصر الاستدامة لصالح الأجيال القادمة، وتقديم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع. كما تخطط المجموعة لتطبيق هذه المعايير في السوق العماني، لتقديم تجربة عمرانية فريدة لأكثر من 1.5 مليون نسمة خلال الفترة من 2025 حتى 2030 في عمان، العراق، والسعودية.

هذا وقد أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن بدء إطلاق البيع للوحدات بمشروعيها "يامال Yamal" و "جود Jood" غداً الثلاثاء 2 ديسمبر، واللذان يمتدا على مساحة تربو على 4.9 مليون متر مربع .

"يامال" المشروع الساحلي: مجتمع سياحي وسكني راقي ومتميز بالمنومة على ساحل خليج عُمان بواجهة شاطئية تصل إلى 1,760 متر، يوفر أسلوب حياة متكامل يجمع بين الفخامة، الترفيه، المارينا العالمية، الرياضات البحرية، والفنادق العالمية، والخدمات المتكاملة مع وحدات سكنية متنوعة مطلة على البحر والمارينا. 

"جود"  المشروع السكني: مشروع متكامل الخدمات بمدينة السلطان هيثم يُقدم مفهوم جديد للمجتمعات الذكية المستدامة، يضم وحدات سكنية متنوعة، مساحات خضراء شاسعة، مرافق خدمية وتجارية، وترفيهية، وطبية وتعليمية، إلى جانب نادي اجتماعي رياضي .

وتعد مجموعة طلعت مصطفى من أكبر المطورين العقاريين في الشرق الأوسط، وواحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر، وتُصنف ضمن أكبر 6% من الشركات في الأسواق الناشئة في افريقيا والشرق الأوسط وامريكا اللاتينية بقيمة سوقية تتجاوز 149 مليار جنيه بما يعادل 3,1 مليار دولار، وترجع تلك المكانة البارزة للمجموعة إلى تنوع أصول المجموعة الفندقية والعقارية والقيمة الكامنة في محفظة المجموعة، ونجاح المجموعة على مدى اكثر من 55 عاماً في تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات ذكية ومستدامة.

عمان مصر سياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

ترشيحاتنا

مسرح الصحفيين

انطلاق صالون لجنة الشئون العربية والخارجية بالصحفيين

وزير الإنتاج الحربي يجتمع بوزير دفاع أرمينيا داخل EDEX 2025

إشادة بقدرات الإنتاج الحربي.. "ردع 300" و"سينا 806" على طاولة مباحثات بين مصر وأرمينيا في اليوم الأول بمعرض EDEX 2025

تجارى دولى

البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB يوقع شراكة استراتيجية مع منصة INVIA لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بالصور

عائلة جبار| مسيرات جوية مصرية بتكنولوجيا عالمية تقدمها شركة أمستون في معرض إيديكس 2025

المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250

ريفـيـان R1T الجديدة.. شاحنة كهربائية تتحدى أسرع سيارات السوبركار

ريفيان
ريفيان
ريفيان

صنع في مصر| مدرعات وكاسحات ألغام بجناح مجموعة أمستون الدولية بمعرض إيديكس 2025

جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

فيديو

القطة

القبض على شخص تعدى على قطة بعصا خشبية بالشرقية

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غزة إبادة الإنسان والبيئة معاً

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

المزيد