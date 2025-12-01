بعد حديثها عن طلاقها.. قصة انفصال ماريتا الحلاني وهوية طليقها

تصدرت الفنانة ماريتا الحلاني، مؤشرات البحث جوجل، بعد حلقتها في بودكاست عندي سؤال لـ محمد قيس، عبر منصة المشهد اللبنانية؛ والتي تحدثت فيها عن طلاقها الذي تم في شهر أبريل الماضي.

ماريتا الحلاني تتحدث عن طلاقها

وتحدثت ماريتا الحلاني، عن طلاقها، قائلة: «مدة زواجي أقل من سنتين.. ما حدا بيتجوز ليطلق، أنا ما عم شجع الطلاق، بس أيام يمكن يكون الحل الوحيد فيه مشاكل ما بتتصلح يعني ما اتفقنا.. والطلاق كان الأنسب لألي».

وتابعت ماريتا الحلاني: «لما تطلقت ما فكرت أبداً بالمجتمع أو بالناس، أنا يمكن فكرت بحالي أنا أنه ناس يمكن تعتبر الطلاق هو فشل بالحياة، فشل الحياة الزوجية، بس أول شيء، فكرت بحالي أني أكون مرتاحة، أني أكون أنا أكون حالي لأقدر أستمر بالحياة، يعني فيه ظروف مرقنا فيها بس أكيد مانو قرار بيصير من النهار للتاني، أكيد يعني الحياة الزوجية بده شغل هي شراكة مسؤولية كبيرة لمدى الحياة».

طلاق ماريتا الحلاني

وفى نهاية شهر أبريل الماضي، أثار الصحفي اللبناني ايلي مرعب الجدل بعد ان اعلن عن انفصال ماريتا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني عن زوجها كميل ابى خليل ، وذلك بعد ان حذف الثنائي صورهما معا كما اعلن.

وفى هذا السياق، نشر ايلي مرعب عبر حسابه على موقع إنستجرام فيديو لماريتا وزوجها كميل ابو خليل ، وكتب معلقا: “حذفا صورهما معا .. انفصال ماريتا الحلاني وكميل أبى خليل”.

من هو كميل أبى خليل زوج ماريتا عاصى الحلانى

موسيقي ومدير إنتاج ورجل أعمال لبناني.

يعمل كميل أبى خليل حاليًا رئيس قسم الإنتاج في منصة الأغاني الشهيرة “أنغامي”.

كما يعمل لدى العديد من الشركات الغنائية الأخرى، الأمر الذي ساهم بلقائه مع ماريتا لتنشأ بين الثنائي قصة حب تكللت بالخطوبة وقريباً بالزواج.

أحدث أغاني ماريتا الحلاني

وفي العام الماضي، أطلقت الفرقة اللبنانية أدونيس أغنية "حفضل أغني"، بالتعاون مع النجمة اللبنانية ماريتا الحلاني.

وتم تصوير العمل في العاصمة الفرنسية باريس، بين الشوارع ومحطات المترو، والفيديو من توقيع المخرج ايلي سلامة، وتلعب خلاله ماريتا دور جاسوسة غامضة تلاحق أعضاء الفرقة.

أغنية "حفضل أغني" من كلمات وألحان أنطوني أدونيس، المغني الرئيسي للفرقة، ومن توزيع عمر شومالي، وتمزج بين اللهجة المصرية واللبنانية في أول عمل مشترك يجمع بين أدونيس وماريتا الحلاني.