ريهام حجاج تكشف عن مسلسلها الجديد "توابع" في رمضان 2026

أعلنت الفنانة ريهام حجاج في لقاء خاص مع موقع بصراحة اللبناني عن تفاصيل مسلسلها الجديد بعنوان "توابع"، المقرر عرضه خلال رمضان المقبل 2026.

وأوضحت ريهام أن المسلسل من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد ناير، مشيرة إلى أنها تشارك فيه الفنانة أسماء أبو اليزيد، ووصفت أدوارهما بأنها ممتعة ومتمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

كما كشفت ريهام عن جانب شخصي في اللقاء، حول احتفالها بعيد ميلادها، قائلة إنها لم تحتفل منذ خمس سنوات لأنها لا تحب فكرة الأعياد.

وأضافت أن الاحتفال كان في البداية بسيطًا، لكنه كبر بعد التشاور مع أصدقائها لتجنب إحراج أي منهم.