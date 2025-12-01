قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صورة أوقعت حسام حبيب في ورطة.. هل وقع في الفخ؟
وزير الداخلية الفرنسي يحذر: حظر الحجاب وصيام رمضان يسيء لمواطنينا المسلمين
الداخلية تكشف تفاصيل تعدي سيدة على نجل زوجها في الفيوم
قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان
سماعة الرأس موتورولا Moto Buds Loop .. تحت المجهر
500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة
البرهان يحدد شرطا واحدا لحل الأزمة السودانية.. تعرف عليه
كأس العرب .. عمر خربين يسجل هدفا عالميا لمنتخب سوريا أمام تونس
مساعدات سعودية إلى فلسطين بقيمة 90 مليون دولار
تحذير أوروبي من تصعيد إسرائيلي محتمل ضد إيران خلال العام المقبل
مدرعات وربات قتالية ومنصات إطلاق مسيرات في جناح شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية بمعرض إيديكس 2025
صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ريهام حجاج تكشف عن مسلسلها الجديد "توابع" في رمضان 2026

ريهام حجاج
ريهام حجاج
منار نور

أعلنت الفنانة ريهام حجاج في لقاء خاص مع موقع بصراحة اللبناني عن تفاصيل مسلسلها الجديد بعنوان "توابع"، المقرر عرضه خلال رمضان المقبل 2026.

وأوضحت ريهام أن المسلسل من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد ناير، مشيرة إلى أنها تشارك فيه الفنانة أسماء أبو اليزيد، ووصفت أدوارهما بأنها ممتعة ومتمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

كما كشفت ريهام عن جانب شخصي في اللقاء، حول احتفالها بعيد ميلادها، قائلة إنها لم تحتفل منذ خمس سنوات لأنها لا تحب فكرة الأعياد.

وأضافت أن الاحتفال كان في البداية بسيطًا، لكنه كبر بعد التشاور مع أصدقائها لتجنب إحراج أي منهم.

ريهام حجاج توابع مسلسلات رمضان

