ريهام حجاج تخطف الأنظار في حفل الجراند بول بقصر عابدين

شاركت الفنانة ريهام حجاج جمهورها بمجموعة من الصور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

تفاصيل إطلالة ريهام حجاج في حفل "الجراند بول" بقصر عابدين

وأثارت ريهام حجاج الجدل بجمالها وقوامها الممشوق من خلال إطلالتها مرتدية فستانا باللون الأحمر المنفوش، وهو ما جعل إطلالتها ملفتة وجريئة.





وتتميز ريهام بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد ريهام، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.















