إيقاف لاعب مانشستر يونايتد بسبب إهانة معادية للمثليين

أعلن نادي مانشستر يونايتد، يوم الأربعاء، إيقاف جاك فليتشر، لاعب فريقه، ست مباريات، على خلفية توجيهه إهانة معادية للمثليين لأحد لاعبي الفريق المنافس.

وتلقى فليتشر، البالغ من العمر 18 عامًا، بطاقة حمراء من الحكم خلال مباراة الفريق الرديف ضد بارنسلي في 21 أكتوبر.

ووفقًا لتفاصيل الحادثة التي نشرها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم هذا الأسبوع، فقد اعترف فليتشر بوصفه أحد لاعبي الفريق المنافس بـ"الولد المثلي".

ووجهت إلى فليتشر، نجل لاعب يونايتد السابق دارين فليتشر، تهمة انتهاك قواعد الاتحاد الإنجليزي المتعلقة بالألفاظ أو السلوكيات المهينة، نظرًا لأن التعليقات المزعومة أشارت إلى الميول الجنسية.

وحُكم عليه بالإيقاف لمدة ست مباريات، وهي الحد الأدنى المعتاد، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 دولار تقريبًا، وأُمر بالخضوع لدورة تدريبية توعوية.

وقدّم فليتشر اعتذارًا عن الحادثة.

وقال في بيان: "أنا آسف حقًا للكلمة المسيئة التي استخدمتها في لحظة غضب. على الرغم من أنني لم أكن أنوي استخدامها كإهانة معادية للمثليين، إلا أنني أدرك تمامًا أن مثل هذا الكلام غير مقبول، وقد اعتذرت فورًا بعد المباراة".

وأعلن نادي مانشستر يونايتد أنه عمل مع فليتشر "لتعزيز فهمه للغة التمييزية، ولماذا هي ضارة".

وأوضح النادي أن فليتشر قد قضى ثلاث مباريات من الإيقاف.

يذكر أن والد فليتشر فاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا خلال مسيرة حافلة بالإنجازات مع مانشستر يونايتد، وقد شغل العديد من المناصب في النادي، بما في ذلك منصب المدير الفني، وكان مؤخرًا مدربًا مؤقتًا بعد إقالة روبن أموريم في يناير. وهو يعمل حاليًا مدربًا في أكاديمية النادي.