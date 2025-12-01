قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى تصبح زينة المرأة مخالفة شرعا؟.. أمين الإفتاء تحدد الضابط الشرعي
الوطنية للانتخابات: الإقبال ملحوظ على التصويت في الدول العربية ولم يتم إخطارنا بوجود أي تجاوزات
حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد
روسيا تضرب دنيبرو بعنف… هجوم جديد يعيد الحرب الأوكرانية لنقطة الاشتعال
رسميا.. كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مجلس التأديب
"نيويورك تايمز": مستشار ترامب للتكنولوجيا يستغل منصبه لمصالحه الشخصية
استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابط خلال حملة مداهمة أمنية بقنا
حجب 34 رابطا إلكترونيا انتهكت حقوق العرض الحصرية الخاصة بإحدى المنصات
حسام حسن يعلن القائمة الأولية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية
أمين الإفتاء يوضح المعنى الصحيح لحديث "لولا حواء لم تخن أنثى زوجها"
وظائف محطة الضبعة النووية.. شروط التقديم والمستندات المطلوبة
القبض على دجال أوهم المواطنين بعلاجهم روحانيا بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز مشاهد حفل افتتاح بطولة كأس العرب بقطر

كأس العرب
كأس العرب
القسم الرياضي

انطلقت اليوم الاثنين بطولة كأس العرب، التي تُقام في قطر، بمشاركة 16 منتخبًا.


وانطلق حفل افتتاح بطولة كأس العرب 2025 على ملعب استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة قبل ساعة من بداية مباراة قطر ضد فلسطين.
وشهد الحفل العديد من المظاهر الاحتفالية الخاصة بالتقاليد العربية، بالإضافة إلى استقبال الجماهير في محيط ملعب البيت بطريقة مبكرة من خلال تكريس بعض المجسمات الآلية لتقديم المشروبات والحلوى للجماهير.
كما تم إذاعة الأغنية الخاصة بالبطولة في أرض الملعب، والتي شهدت احتفالية كبيرة من جانب الجماهير الحاضرة في ملعب البيت قبل بداية مباراة المنتخبين لحضور حفل الافتتاح.
بالإضافة إلى انطلاق الحفل ببعض الاستعرضات الفنية التي أبرزت التراث العربي من التقاليد العربية من خلال بعض الأغاني والأناشيد.
بينما شهد أيضًا حفل الافتتاح ياسين إبراهيمي، لاعب منتخب الجزائر، وهو يرفع علم منتخب بلاده في المقصورة الخاصة بكبار الزوار في ملعب البيت، كون منتخب الجزائر حامل لقب البطولة.
علاوة على إنشاد الأناشيد الوطنية للدول العربية كما حدث في النسخة الماضية، بطريقة مبتكرة، وبدية بنشيد دولة قطر المستضيفة للبطولة.
ورفع ياسين إبراهيمي راية علم منتخب بلاده في المدرجات أمام الجماهير رفقة السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حيث تُقام بطولة كأس العرب 2025 تحت مظلة الفيفا.
وفيما شهد الحفل أيضًا حضور أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في ملعب البيت ليتواجد بين كبار الزوار كعادته في المحافل الدولية التي تستضيفها قطر.

كأس العرب قطر حفل افتتاح بطولة كأس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

ترشيحاتنا

البكتيريا والميكروبات

تحمي من البكتيريا والفطريات ومرض السكر .. اكتشف العشبة المذهلة

بوريك الجبنة

زى المخابز.. طريقة عمل بوريك الجبنة

دراسة حديثة: غاز الضحك يمكن أن يخفف الاكتئاب الحاد بسرعة

دراسة حديثة: غاز الضحك يمكن أن يخفف الاكتئاب الحاد بسرعة

بالصور

عائلة جبار| مسيرات جوية مصرية بتكنولوجيا عالمية تقدمها شركة أمستون في معرض إيديكس 2025

المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250

ريفـيـان R1T الجديدة.. شاحنة كهربائية تتحدى أسرع سيارات السوبركار

ريفيان
ريفيان
ريفيان

صنع في مصر| مدرعات وكاسحات ألغام بجناح مجموعة أمستون الدولية بمعرض إيديكس 2025

جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

فيديو

القطة

القبض على شخص تعدى على قطة بعصا خشبية بالشرقية

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غزة إبادة الإنسان والبيئة معاً

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

المزيد