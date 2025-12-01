أبرز مشاهد حفل افتتاح بطولة كأس العرب بقطر

انطلقت اليوم الاثنين بطولة كأس العرب، التي تُقام في قطر، بمشاركة 16 منتخبًا.



وانطلق حفل افتتاح بطولة كأس العرب 2025 على ملعب استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة قبل ساعة من بداية مباراة قطر ضد فلسطين.

وشهد الحفل العديد من المظاهر الاحتفالية الخاصة بالتقاليد العربية، بالإضافة إلى استقبال الجماهير في محيط ملعب البيت بطريقة مبكرة من خلال تكريس بعض المجسمات الآلية لتقديم المشروبات والحلوى للجماهير.

كما تم إذاعة الأغنية الخاصة بالبطولة في أرض الملعب، والتي شهدت احتفالية كبيرة من جانب الجماهير الحاضرة في ملعب البيت قبل بداية مباراة المنتخبين لحضور حفل الافتتاح.

بالإضافة إلى انطلاق الحفل ببعض الاستعرضات الفنية التي أبرزت التراث العربي من التقاليد العربية من خلال بعض الأغاني والأناشيد.

بينما شهد أيضًا حفل الافتتاح ياسين إبراهيمي، لاعب منتخب الجزائر، وهو يرفع علم منتخب بلاده في المقصورة الخاصة بكبار الزوار في ملعب البيت، كون منتخب الجزائر حامل لقب البطولة.

علاوة على إنشاد الأناشيد الوطنية للدول العربية كما حدث في النسخة الماضية، بطريقة مبتكرة، وبدية بنشيد دولة قطر المستضيفة للبطولة.

ورفع ياسين إبراهيمي راية علم منتخب بلاده في المدرجات أمام الجماهير رفقة السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حيث تُقام بطولة كأس العرب 2025 تحت مظلة الفيفا.

وفيما شهد الحفل أيضًا حضور أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في ملعب البيت ليتواجد بين كبار الزوار كعادته في المحافل الدولية التي تستضيفها قطر.