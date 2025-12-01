العثور على جثة "اسماء" داخل منزل مهجور بدار السلام.. وغموض حول الساعات الأخيرة بحياتها

شهدت قرية النصيرات التابعة لمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، بعدما عثر الأهالي على جثة طفلة يتيمة تُدعى "أسماء ح."، تبلغ من العمر 10 سنوات، داخل منزل مهجور مجاور لمنزل أسرتها، عقب تغيبها عن أسرتها منذ خروجها من المدرسة يوم الأحد الماضي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بالعثور على جثمان طفلة داخل منزل مهجور بدائرة المركز.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، تبين أن الجثة تعود للتلميذة "أسماء"، التي اختفت عقب خروجها من مدرستها الابتدائية يوم أمس، ولم تعد إلى منزلها.

وكثفت أسرتها جهود البحث عنها طوال الليل، قبل أن يتم العثور عليها جثة هامدة داخل منزل خالٍ يبعد خطوات قليلة عن منزلها، وكشفت المعاينة الأولية أن الطفلة يتيمة الأب، وأن غيابها بدأ منذ لحظة مغادرتها المدرسة، فيما لم تُظهر الجثة إصابات ظاهرية يمكن الجزم من خلالها بسبب الوفاة.

مما دفع الأجهزة الأمنية إلى تشكيل فريق بحث موسع لرفع الغموض عن ملابسات الواقعة، وتقوم فرق البحث بتمشيط محيط القرية بالكامل، وفحص عدد من كاميرات المراقبة بالمنطقة، فضلًا عن استجواب آخر شاهد رؤية كان قد شاهد الطفلة أثناء سيرها بعد خروجها من المدرسة، في محاولة لرسم خط سيرها قبل دخول المنزل المهجور.

وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي تباشر أعمالها لكشف حقيقة ما تم في الساعات الأخيرة قبل وفاة الطفلة، وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث، والتي أمرت بسرعة انتهاء تقرير الطب الشرعي.