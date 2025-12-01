جامعة أسوان تعلن نتائج مسابقة "كأس المعرفة" وتتوج كلية العلوم بالمركز الأول.. صور

أعلنت جامعة أسوان، ممثلة في الإدارة المركزية لرعاية الطلاب وإدارة النشاط العلمي والتكنولوجي، نتائج مسابقة "كأس المعرفة – دوري المعلومات العلمية" التي نُظمت ضمن الخطة العامة للأنشطة الطلابية بالجامعة، وذلك بمشاركة فرق طلابية من مختلف الكليات.

وأسفرت المسابقة عن حصول كلية العلوم على المركز الأول، بينما حقق طلاب كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك المركز الثاني، وجاء طلاب كلية التمريض في المركز الثالث، بعد منافسات اتسمت بالحماس وروح التحدي بين الطلاب.

وقام الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بتسليم كأس المعرفة للطلاب الفائزين بالمركز الأول، إلى جانب تكريم وتسليم الجوائز المالية لطلاب المركزين الثاني والثالث، وذلك بحضور مسؤولي رعاية الطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

أنشطة جامعية

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، حرص الجامعة على تنفيذ خطتها في دعم الأنشطة الطلابية العلمية والثقافية، مشيرًا إلى أن مثل هذه المسابقات تسهم في تعزيز روح الانتماء الوطني لدى الطلاب، وتعد منصة فاعلة لتنمية روح المنافسة والإبداع والابتكار داخل المجتمع الجامعي.

واختُتمت الفعاليات بالتقاط صور تذكارية جمعت رئيس الجامعة مع الفرق المشاركة والحضور، في أجواء تعكس تقدير الجامعة لإنجازات طلابها وتشجيعهم على مواصلة التميز والمنافسة في كافة المشاركات الطلابية والمسابقات القمية في مختلف الانشطة الرياضية والثقافية والفنية.