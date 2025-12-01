مع انطلاق بطولة كأس العرب.. مهيب عبد الهادي يحيي ذكرى أحمد رفعت

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي بشأن الراحل أحمد رفعت قبل إنطلاق بطولة كأس العرب.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك:"قبل بداية بطولة كاس العرب لازم كلنا نفتكر احمد رفعت لاعب منتخب مصر في النسخة الماضية .... وندعيله رحمه الله عليك يا رفعت".



يشارك منتخب مصر في بطولة كأس العرب 2025 بالمنتخب الثاني، وهي المرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ مشاركات الفراعنة، بعد نسختي 1992 و2021.

وسبق أن شاركت مصر بمنتخب الشباب في نسخة 1998، وبالمنتخب الأولمبي في نسخة 2012، بينما كانت المشاركة الوحيدة بالمنتخب الأول في النسخة الخامسة عام 1988 بالأردن.

الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم استعرض سجل مشاركات الفراعنة السابقة بالبطولة، متضمنًا أبرز النتائج، وعدد المباريات، والانتصارات، والخسائر، وقائمة الهدافين.