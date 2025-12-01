معلومات لا تعرفها عن علاج الأنيميا

يعتقد عدد كبير من الاشخاص ان تناول العسل الاسود او الفول او التمر بكمية كبيرة قادر على علاج الانيميا بشكل نهائي ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن علاج الانيميا يتوقف على النوعية وليس الكمية فقط.

ووفقا لما جاء في موقع كلية الطب بهارفارد فان الطعام يحتوي على نوعين من الحديد: الحديد الهيمي والحديد غير الهيمي،

يوجد الحديد الهيمي في اللحوم والأسماك والدواجن وهو النوع الذي يمتصه الجسم بسهولة، حيث يمتص الجسم ما يصل إلى 30% من الحديد الهيمي الذي يتناوله ويرفع تناول اللحوم عمومًا مستويات الحديد في الجسم بشكل أكبر بكثير من تناول الحديد غير الهيمي.

ةيوجد الحديد غير الهيمي في الأطعمة النباتية، مثل الفواكه والخضراوات والمكسرات وتُعدّ الأطعمة التي تحتوي على الحديد غير الهيمي جزءًا أساسيًا من نظام غذائي صحي ومتوازن، إلا أن الحديد الموجود فيها لا يُمتص بشكل كامل.

يمتص الجسم ما بين 2% و10% من الحديد غير الهيمي الذي يتناوله.

عند تناول الحديد الهيمي مع أطعمة غنية بالحديد غير الهيمي، يمتص الجسم الحديد بشكل أفضل.

كما أن الأطعمة الغنية بفيتامين ج - مثل الطماطم والحمضيات والفلفل الأحمر والأصفر والبرتقالي - تساعد على امتصاص الحديد غير الهيمي.

كمية ونوع الحديد في نظامك الغذائي أمرٌ مهم لذا انتبه لها عند علاج الأنيميا.