وزير الري: مصر من أوائل الدول الداعية لتعيين مبعوث أممي خاص بقضايا المياه

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن مصر كانت من أوائل الدول التي دعت إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بقضايا المياه، مشيراً إلى الأهمية البالغة للدور الذي تضطلع به مبعوثة الأمم المتحدة للمياه في تعزيز التعاون الدولي وتقديم الدعم للدول الإفريقية .

جاء ذلك خلال لقاء لوزير الري مع ريتنو مارسودى مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة لشئون المياه، اليوم الاثنين، على هامش فعاليات "الكونجرس العالمي التاسع عشر للمياه" المنعقد بالمملكة المغربية .



وأعرب الدكتور سويلم عن استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم للمبعوثة الأممية في هذا المجال من خلال الرئاسة المصرية الحالية لمرفق المياه الإفريقي، وذلك في إطار "استراتيجية مرفق المياه الإفريقي 2026 – 2030" التي تم إقرارها مؤخراً.

كما شدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين مبعوثة الأمم المتحدة للمياه ومجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، الذي تترأسه السنغال حالياً، بما يسهم في دفع قضايا المياه بالقارة الإفريقية قُدماً، والعمل على توفير آليات تمويلية فعّالة تُمكّن الدول الإفريقية من تنفيذ مشروعات في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.

وخلال اللقاء، أشار سويلم إلى أن مؤتمرات المناخ السابقة شهدت إطلاق العديد من المبادرات المهمة في مجال المياه والمناخ، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على تفعيل هذه المبادرات من خلال إجراءات ملموسة على الأرض، ومتابعة التنفيذ الفعلي للتوصيات الصادرة عن تلك المؤتمرات.

كما شدد على أهمية إعداد خطة تنفيذية واضحة لهذه التوصيات قبل الإعلان عن أي مبادرات جديدة، وهو ما لاقى توافقاً كاملاً من جانب مبعوثة الأمم المتحدة للمياه.

وتناول اللقاء كذلك موقف الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والتحضيرات الجارية للحوارات التفاعلية المدرجة ضمن فعاليات المؤتمر، مع استعراض أوجه الاهتمام والأولويات المصرية في هذا الشأن.