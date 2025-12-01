دينا حايك تشوق جمهورها لكليب " برواز كبير" للمخرجة بتول عرفة

طرحت الشركة المنتجة لكليب “برواز كبير" البرومو الرسمي للكليب وهو من غناء الفنانة دينا حايك للمخرجة بتول عرفة والذي من المقرر طرحه يوم الجمعة، الأغنية باللهجة المصرية وهى من كلمات محمد النجار وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة عبد الهادي وهو من إنتاج المنتج فهد الزاهد.

وحرصت دينا حايك على تشويق جمهورها لكليب "برواز كبير" من خلال حسابها على موقع إنستجرام، حيث كتبت، "واللي أخد عنّي صورة مش حلوة.. يستنى أجيبله برواز كبير ".

المخرجة بتول عرفة، من أبرز المخرجات في مصر والوطن العربي وحصلت علىMiddle East music awards أفضل مخرج كليبات 2024، وسبق وقدمت بتول عرفة ما يقارب ال 140 كليب مع كبار نجوم مصر والوطن العربي منهم حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش وهاني شاكر وكارول سماحة وغيرهم.



وفي مجال المسرح قدمت المخرجة بتول عرفة مؤخرا مسرحية "حاوريني يا كيكي" من بطولة النجمات، دينا الشربيني، وهالة صدقى، ورانيا يوسف، وشارك في البطولة، كل من النجوم دياب، وأوس أوس وأحمد عبد الوهاب وأحمد سلطان وأحمد عبد الهادى، والعرض من تأليف هانى الطمبارى، والأغاني من كلمات خالد تاج الدين وألحان كريم عرفة والتوزيع الموسيقي لـ أيمن التركي وأزياء أميرة صابر.

فيما حققت ناجح كبير بتقديمها مسرحية "الليلة الكبيرة" تأليف وليد يوسف وبطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، ومسرحية "مبروك جالك ولد" من بطولة أحمد فهمي و آيتن عامر، ومسرحية "شحاتين أكاديمي"، وهي من بطولة أحمد فهمي، آيتن عامر، دياب، سامي مغاوري.

كما قدمت العرض المسرحي تقدر، أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـmapping، وهو من بطولة يسرا ومحمد فراج وأكرم حسني وحنان مطاوع وأسماء أبو اليزيد بمشاركة 80 راقص.