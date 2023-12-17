بعد تعافيها من السرطان| دينا حايك تكشف عن موعد حفلها القادم ..فيديو

تستعد الفنانة دينا حايك لإحياء حفل غنائي جديد ضمن حفلات موسم رأس السنة، المقرر في يوم 31 ديسمبر 2024 في بيروت، حيث تعد أولى حفلاتها بعد شفائها من مرض السرطان الذى عانت منه لفترة طويلة.

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وتحدثت الفنانة دينا حايك فى وقت لاحق ، عن صراعها مع مرض السرطان وتعافيها منه، قائلة: “الحمد لله بقيت كويسة وخضعت لعلاج كيميائي وقمت بعملية كيميائية وعلاج بالأشعة.. وخلصت فحوصاتي وكل شئ جيد”.

وأضافت الفنانة دينا حايك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”: “الله أعطاني القوة ومحبة الناس من حولي.. وأشكر كل الناس الذين وقفوا بجانبي ودعموني.. ورأيت كمية دعم كبيرة.. وكان بالنسبة لي قوة كبيرة”.

وتابعت الفنانة دينا حايك: “بقول للي بيتعرض لنفس ظروفي أنه لايجب الإستسلام لليأس.. ونحن فى النهاية بشر نتعرض لمثل تلك المواقف ويجب أن نكون أقوياء.. ومريت بظروف صعبة”.

وكانت الفنانة دينا حايك قد خضعت لجلسات علاج بالإشعاع وجلسات علاج كيماوي لفترة طويلة قبل انت تعلن تعافيها من مرض سرطان الثدي اخيرا.

وظهرت دينا حايك في لقاء عبر قناة MTV اللبنانية، معلنة تعافيها من سرطان الثدي، بعد خضوعها لـ ٢٠ جلسة للعلاج الإشعاعي.

وعلقت دينا حايك على تعافيها قائلة: "أنا بعلن شفائي من سرطان الثدي بعد سنة كاملة و20 جلسة علاج بالإشعاع و16 جلسة كيماوي واتعلمت خلال هالفترة أن الصحة أهم شيء في الحياة لأن من غيرها الحياة بتقف تمامًا وكلنا بنقول الصحة أهم شيء ولكن هل مجرد كلام ولا حاسين به فعلًا".

وأضافت الفنانة اللبنانية: "تعلمت الصبر خلال رحلتي مع السرطان وكنت بكون تعبانة من المرض ولكني بحاول أبقى إيجابية وأوقات بكيت وزعلت أكيد، ولكني اكتشفت أن الزعل بيزود المرض والسرطان وهاي حقيقة، وكنت بحاول تجنبه دايمًا".

وخلال الحلقة، تحدثت دينا عن اللحظة التي عرفت فيها أنها مصابة بالمرض الخبيث، حيث قالت إن موعد فحوصاتها الدورية كان مقررًا في سبتمبر 2022، لكن بفضل العناية الإلهية، ذهبت لإجرائها قبل موعدها بـ6 أشهر، فتبين أنها مصابة بسرطان الثدي في مراحل متقدمة.