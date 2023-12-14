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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تشويق الجمهور | تعرف على ضيفة برنامج "صاحبة السعادة"

صدى البلد

شوقت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس جمهورها لأحدث حلقاتها ببرنامج صاحبة السعادة ، ونشرت صورة مع إحدي الفنانات ، لتسأل الجمهور “ياتري مين”؟. 

 

وأكتشف أن هذه الفنانة هى مريم الخشت والتى ستكون برفقة والدها الشيف عماد الخشت ضمن حلقة الإثنين القادم،  وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

وبرنامج "صاحبة السعادة" يعرض على قناة "dmc"، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

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وانضمت الفنانة مريم الخشت، للمشاركة في بطولة فيلم "حدوتة الأيام الباقية"، الذي انطلق تصويره مؤخراً.

ويشاركها بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم وكارمن بصيبص، ومن تأليف محمد صادق، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

يذكر أن مريم الخشت تألقت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "عملة نادرة"، حيث قدمت لأول مرة دور امرأة صعيدية، وهو ما حمسها للعمل، وشكّل تحديًا كبيرًا سعدت كثيرًا بخوضه، خاصة أنها من أصول صعيدية، فعائلة والدتها من محافظة المنيا.

 

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ومن بطولة نيللى كريم، وجمال سليمان، وجومانا مراد، وأحمد عيد، وكمال أبو رية، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، وعدد كبير من النجوم.

برنامج “صاحبة السعادة الفنانة مريم الخشت الشيف عماد الخشت أخبار إسعاد يونس الاعلامية الكبيرة إسعاد يونس

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