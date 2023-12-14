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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل انطلاقه .. استعداد بوسي شلبي لـ مهرجان الجونة في دورته السادسة |صور

بوسي شلبي
بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة من الصور من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، عبر خاصية الإستوري أثناء استعدادها لإفتتاح مهرجان الجونة السينمائي فى دورته السادسة.

 

 

تأسس مهرجان الجونة في العام 2017، ويُعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط. يهدف مهرجان الجونة السينمائي، إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والُمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

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يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويسعى بحماس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به (منصة الجونة السينمائية)، وهي فعالية موجهة لصناعة السينما، خُلقت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام المصريين والعرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم.

تتكون المنصة من: برنامج (جسر الجونة السينمائي)، الذي يوفر فرصًا للمشاركة والتعلم، وبرنامج (منطلق الجونة السينمائي)، وهو مختبر لتطوير المشاريع وتنفيذ الإنتاجات المشتركة.

أما الإضافة الأحدث إلى (منصة الجونة السينمائية) فهي (سوق الجونة السينمائي) التي تضم معرض الجونة للأفلام القصيرة، حيث يتفاعل صنًاع الأفلام الواعدين مع السينمائيين المخضرمين.

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