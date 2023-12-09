أثارت الجدل.. «باميلا الكيك»: شايفة صباح ووديع الصافي بيشربوا ويسكي

أثارت الفنانة باميلا الكيك الجدل بعد أن أدلت بعد تصريحات مثيرة للجدل فى آخر لقاءاتها التليفزيونية ، حيث قالت إنه لا يجوز أن نترحم على بعض عمالقة الفن الذين رحلوا عنا مثل صباح ووديع الصافي ، لأنهما كانا على سجيتهم فى الحياة.

معلقًا: ملحم بركات وصباح ووديع الصافي مينفعش نقول عليهم الله يرحمهم.. وشايفاهم دلوقتي بيشربوا كاس ويسكي ومبسوطين وقاعدين على سجيتهم في الحياة.

وعن فكرة الإيمان وعلاقتها بربنا ، قالت باميلا الكيك: يجب أن يكون عندنا إيمان بذاتنا ، معلقة: أنا شخص بيتعايش مع حاله، وعشان أكون مؤمنة في حياتي شكيت كتير في ربنا والشك بييجي بعده إيمان ويقين، وجدي كان ضد أن يكون في فنانين بعيلته وقولت لأهلي عايزه أكون ممثلة وأنا عندي 5 سنين.

وتطرقت بالحديث عن كره المجتمع للإعلاميين والسياسيين بسبب صراحتهم ، معلقة: "أكتر اتنين مكروهين في العالم السياسين والإعلام، لأنهم أكتر ناس بيعملوا للغير وبيوصلوا رسالة صح ، ورئيس أمريكا قبل ما بيقول كلمة للناس بيتفرج على كرتون".

وكان آخر أعمال باميلا الكيك مسلسل كريستال، وعرض العمل خلال الفترة الماضية على منصة شاهد الإلكترونية، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، وضم العمل عدداً كبيراً من النجوم أبرزهم: محمود نصر، رولا حمادة، ستيفاني عطا الله، لين غره، وعدد آخر من الفنانين ، وكانت قد تعرضت الحلقة الأخيرة من المسلسل لانتقادات شديدة ، حيث انتهت بإفلاس عليا كرم، وتركها للمنزل؛ لأنه أصبح لفاي وفقًا للإرث، وقامت فاي بتعليق صورة لها على الحائط مثل صورة عليا السابقة، وأصبحت فاي في نهاية المطاف وحيدة، بعدما ابتعدت عن جواد عنها، ونشب خلاف بينها وبين شقيقتها ندى -أنجو ريحان- انتهى بتركها للمنزل الكبير برفقة منزلها وجنينها الجديد.