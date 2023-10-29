ممثلة شهيرة تصدم جمهورها: جدي قاطعني عامين بسبب التمثيل

كشفت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك عن عن موقف عائلتها من دخولها الوسط الفني.

وقالت باميلا الكيك في تصريحات لاحدى البرامج : والدي دعمني، ولكن جدي زعل مني لمدة سنيتن؛ لأني دخلت التمثيل، وكان صعب ولكنه تقبلني فيما بعد لأني مشيت على الطريق الصح وإني شطورة مش همي التصوير بس.

وأضافت: التمثيل بيخفف الشحنات السلبية والعقلية، والتمثيل سلاح ذو حدين، وأول قاعدة في التمثيل هي إني ما أمثل، سري إني بعيش اللحظة وبتعاطف مع الشخصية وأكون من السياسات الفاسدة للشخصية، محدش يقول عن التمثيل كذب لأنه مفيش له علاقة بالكذب.

باميلا الكيك

حققت النجمة باميلا الكيك نجاحا كبيرا من خلال دورها في مسلسل “كريستال” حيث تؤدي شخصية “عليا” المتسلطة.

و”كريستال” هو مسلسل رومانسي عربي مقتبس من المسلسل التركي الشهير “حرب الورود” تم تصويره وإنتاجه في تركيا، وهو من بطولة مجموعة من النجوم السوريين واللبنانيين ومنهم محمود نصر، باميلا الكيك، ستيفاني عطالله ورولا حمادة وغيرهم من النجوم.

وبسبب “عليا” خسرت الممثلة اللبنانية من وزنها وعاشت التحديات على مدى تسعة أشهر واجهت خلالها في مواقع التصوير في إسطنبول ظروفا مناخية قاسية وبردا قارسا مع حرارة تصل إلى ما دون الصفر.

وكشفت الكيك عن تجربتها في مسلسل “كريستال” واستعدادها لتجسيد شخصية “عليا”، قائلة إن الشخصية تطلبت منها مجهودًا كبيرًا، خاصة أنها تتضمن العديد من التفاصيل، فهي تجمع بين رهافة الحس والحنان، وفي الوقت نفسه ترتدي قناع القوة، حتى لا تظهر أمام أحد بشخصيتها الحقيقية، ولكنها في المقابل تكشف عن ضعفها أمام حبيبها “جواد” الذي يقدمه الفنان السوري محمود نصر، أو أثناء مشاهدها مع شقيقها “باسل” الذي لعب دوره الفنان الشاب خالد شباط.

وأضافت “هذه الشخصية مثلت تحديا كبيرا بالنسبة إلي، إذ كنت أحرص دائمًا عند التصوير على التركيز بشكل كبير لاسيما إذا كانت هذه المشاهد تتطلب حركات جسدية أو تبرز حزن ‘عليا’ وانفعالاتها، والحقيقة أنني سعدت للغاية بردود فعل الجمهور الإيجابية على الدور والمسلسل بشكل عام، وكيف استطاع الوصول إلى كل بيت عربي”.