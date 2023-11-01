أحلام تنتقد نهاية مسلسل كريستال وباميلا الكيك ترد |شاهد

عبرت الفنانة أحلام عن استيائها من نهاية مسلسل كريستال ، حيث نشرت تغريدة من خلال حسابها الرسمي على موقع X ،قائلة: “ شو هالنهاية السخيفة لمسلسل كريستال .. لا تعليق وتحية عظيمة لباميلا الكيك وتكسر كريستال تكسير ”.

وأستكملت أحلام حديثها عن المسلسل فى تغريدة أخري ، معلقة: “ أول وأخر مرة أتابع مسلسل ٩٠ حلقة” .

ثم قامت الفنانة باميلا الكيك بالرد على أحلام بعد انتقادها لنهاية مسلسل كريستال ، حيث أعادت باميلا نشر تغريدة أحلام و ردت عليها، قائلة: “أحلام شو بحب شخصيتك ولسانك العفوي متلي” .

وقد وجهت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك رسالة شكر لكل طاقم عمل مسلسل "كريستال"، عقب عرض الحلقة الأخيرة منه.

حيث نشرت من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “X” صورة لها من العمل، وتعليقاً قالت فيه: "من قلب القلب وبابتسامتها المعتادة الحزينة لَ عليا.. بقول مبروك مش بس لطاقم العمل أمام ووراء عدسة الكاميرا، وكل نقطة تعب وسهر على التفاصيل لإحترام بيوت العالم، اللي مبروك علينا نحنا الممثلين إنوا ربحنا قلوب العالم وربحنا وجودنا بكل بيت عربي بالعاااالم".

وأضافت باميلا: "شكراً يا ربي قدّي إنتَ كبير وكريم وثقتنا برحمة السّما صابرين عَليا إلى حين إشعارِ أخر.. حب حب كتييير حُب وزعل وأمل وسعادة وظلم مجبولين ببَعض".

نهاية مسلسل كريستال

وتعرضت الحلقة الأخيرة من مسلسل كريستال لإنتقادات شديدة ، حيث انتهت بإفلاس عليا كرم، وتركها للمنزل؛ لأنه أصبح لفاي وفقًا للإرث، وقامت فاي بتعليق صورة لها على الحائط مثل صورة عليا السابقة، وأصبحت فاي في نهاية المطاف وحيدة، بعدما ابتعدت عن جواد عنها، ونشب خلاف بينها وبين شقيقتها ندى -أنجو ريحان- انتهى بتركها للمنزل الكبير برفقة منزلها وجنينها الجديد.