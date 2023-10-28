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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملامح تشبه فنانة شهيرة.. أحلام تثير الجدل بهذه الإطلالة من الرياض

أحلام الشامسي
أحلام الشامسي

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي  متابعيها فيديو جديدا لها من الرياض وهي تغني من السيارة، ونشرته عبر خاصية الأستوري عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وقد ظهرت أحلام بإطلالة جذابة وناعمة تشبه ملامحها ملامح الفنانة هيفاء وهبي بشكل كبير.

 

تفاصيل إطلالة الفنانة أحلام الشامسي


وظهرت احلام الشامسي بعباءة لامعة وواسعة باللون الاسود وبأكمام طويلة.

 

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وتركت أحلام الشامسي خصلات شعرها منسدلة على اكتافها وظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما أبرز من إطلالتها.


 وأكملت أحلام الشامسي، إطلالتها ووضعت مكياجا ملفتا مرتكزا على الألوان التي تتناسب مع لون بشرتها، فقامت بوضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، وقامت باختيار الآي لاينر والآي شادو اللامع والماسكرا، والكحل باللون الاسود .

 

وتزينت احلام بقرطين ناعمين من الألماس، وهو ما اكمل من تفاصيل إطلالتها .

أحلام الشامسي
أحلام الشامسي
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